Скандальный министр США навязал Украине бизнес-услуги своих людей – AP

После встречи президента Владимира Зеленского с министром энергетики США Риком Перри политические соратники последнего получили контракт на разведку залежей нефти и газа в Украине.

Источник: Associated Press

Детали: По информации издания, Украина заключила 50-летний контракт с людьми Перри чуть позже чем через месяц после того, как тот побывал на майской инаугурации Зеленского. Тогда Перри вручил новому украинскому президенту список людей, которых он рекомендовал в качестве консультантов по вопросам энергетики. Одним из четырех имен был его давний политический покровитель Майкл Блейзер.

Как утверждает автор статьи, неделю спустя Блейзер и его деловой партнер Алекс Крэнберг подали заявку на разведку нефти и газа на контролируемом украинским правительством Варвинском месторождении.

По данным AP, полученным из внутренней документации украинского правительства, за права на бурение бизнесмены предложили Украине на миллионы долларов меньше, чем их единственный конкурент. Однако правительственная комиссия выбрала друзей Перри и объяснила свой выбор тем, что у компании Блейзера и Крэнберга лучше технические и финансовые возможности.

Как пишет издание, во время своих поездок в Киев Перри ясно дал понять, что он близок с Блейзером и Крэнбергом. Первый - украинско-американский инвестор и давний соратник Перри. Крэнберг крупный донор республиканцев, который предоставлял Перри роскошный корпоративный самолет во время выборов президента в 2012 году.

Напомним:

Глава министерства энергетики США Рик Перри, которого называли ответственным за неофициальную политику касательно Украины, уходит в отставку. Пост министра он покинет в конце 2019 года.

Издание Politico утверждало, что Перри предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому ввести в состав правления НАК Нафтогаз-Украины американцев.

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что Рик Перри был одним из трех ответственных за политику в отношении Украины.

Предыстория: