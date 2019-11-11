В фирме, опрашивала ОРДЛО, объяснили свою противоречивую репутацию

В компании "Нью-имидж маркетинг групп", которая проводила социологическое исследование на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, отрицают, что ранее намеренно искажали результаты опросов.

Источник: директор компании Олег Синаюк в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Были определенные ошибки, мы могли их исправить и заняться очисткой нашей совести. Но на тот момент мы, как тракторы, работали. У нас были компании и команды, для которых мы работали, и соответственно мы не обращали внимания.

И вот сейчас все это всплыло. Сейчас я понимаю, что было ошибкой – не заниматься вопросами своего имиджа. Хотя ошибки, которые допускали мы, допускала большинство компаний...

Например, с той же Королевской (речь идет о выборах в Верховную Раду 2012 года, когда компания якобы завысила рейтинг партии Наталии Королевской "Украина – вперед!" – УП) – мы не публиковали никаких данных, это с нашим именем опубликовали, хотя действительно мы для ее штаба делали исследования...

Там у меня был вопрос к цифрам, скажем так, по нашей героине.

Мы его провели честно и правильно. Мы дали результаты реальные.

Корбан (кандидат в Верховную Раду Геннадий Корбан, которому тоже якобы завишалы рейтинг – УП) тоже получил данные, которые до десятых совпадали с правильными.

С Литвиным (кандидат в Президента в 2010 году Владимир Литвин – УП) и Катеринчуком (кандидат в мэры Киева в 2008 году Николай Катеринчук – УП) – это было начало большого плавания, и там были допущены ошибки. Мы проводили тогда телефонный опрос неправильно. Это была ошибка методологическая".

Детали: Олег Синаюк говорит, что во время второго тура президентских выборов 2019 года его компания проводила экзит-пол, который "дал наиболее точные данные на 20:00". Но об этом, по мнению социолога, "никто сейчас не говорит", ибо "есть группы людей, которым сейчас выгодно раскручивать историю 2012 года".

Что было раньше: После публикации опроса, который "Нью-имидж маркетинг групп" проводила в ОРДЛО, журналисты и блоггеры вспомнили, что ранее эту компанию замечали за проведением исследований, результаты которых не совпадали с реальностью.

Подробно об исследовании читайте в материале УП: Хотеть в Россию и доверять Путину. Можно ли проводить опрос в условиях оккупации

Предыстория: