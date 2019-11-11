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В фирме, опрашивала ОРДЛО, объяснили свою противоречивую репутацию

Понедельник, 11 ноября 2019, 20:50

В компании "Нью-имидж маркетинг групп", которая проводила социологическое исследование на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, отрицают, что ранее намеренно искажали результаты опросов.

Источник: директор компании Олег Синаюк в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Были определенные ошибки, мы могли их исправить и заняться очисткой нашей совести. Но на тот момент мы, как тракторы, работали. У нас были компании и команды, для которых мы работали, и соответственно мы не обращали внимания.

И вот сейчас все это всплыло. Сейчас я понимаю, что было ошибкой – не заниматься вопросами своего имиджа. Хотя ошибки, которые допускали мы, допускала большинство компаний... 

Например, с той же Королевской (речь идет о выборах в Верховную Раду 2012 года, когда компания якобы завысила рейтинг партии Наталии Королевской "Украина – вперед!" – УП) – мы не публиковали никаких данных, это с нашим именем опубликовали, хотя действительно мы для ее штаба делали исследования... 

Там у меня был вопрос к цифрам, скажем так, по нашей героине.

Мы его провели честно и правильно. Мы дали результаты реальные.

Корбан (кандидат в Верховную Раду Геннадий Корбан, которому тоже якобы завишалы рейтинг – УП) тоже получил данные, которые до десятых совпадали с правильными.

С Литвиным (кандидат в Президента в 2010 году Владимир Литвин – УП) и Катеринчуком (кандидат в мэры Киева в 2008 году Николай Катеринчук – УП) – это было начало большого плавания, и там были допущены ошибки. Мы проводили тогда телефонный опрос неправильно. Это была ошибка методологическая".

Детали: Олег Синаюк говорит, что во время второго тура президентских выборов 2019 года его компания проводила экзит-пол, который "дал наиболее точные данные на 20:00". Но об этом, по мнению социолога, "никто сейчас не говорит", ибо "есть группы людей, которым сейчас выгодно раскручивать историю 2012 года".

Что было раньше: После публикации опроса, который "Нью-имидж маркетинг групп" проводила в ОРДЛО, журналисты и блоггеры вспомнили, что ранее эту компанию замечали за проведением исследований, результаты которых не совпадали с реальностью.

Подробно об исследовании читайте в материале УП: Хотеть в Россию и доверять Путину. Можно ли проводить опрос в условиях оккупации

Предыстория:

  • 9 ноября издание "Зеркало недели" обнародовало общее с Украинским институтом будущего исследование общественного мнения в ОРДЛО. Опрос проводила "Нью-имидж маркетинг групп" с ​​7 по 31 октября 2019 года.
  • Результаты этого исследования показывают, что очень хорошего или хорошего мнения о президенте Украины Владимире Зеленском – 19% жителей оккупированного Донбасса, скорее плохого или очень плохого – 78,9%.
  • Кроме того, 50,9% жителей оккупированных территорий считают, что нынешние территории ОРДЛО должны стать частью России, 13,4% – "частью России, но с особым статусом".
  • По мнению жителей ОРДЛО, за конфликт на востоке Украины в большей степени ответственна украинская власть после Майдана и местные активисты, а также США.
  • Наибольшим доверием у жителей ОРДЛО пользуется президент РФ Владимир Путин.
  • В то же время, 57,8% жителей временно неподконтрольных Украины территорий Донецкой и Луганской областей назвали себя гражданами Украины.
  • Директор "Нью-имидж маркетинг групп", как его компания смогла опросить жителей оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

Украинская правда
Темы: ОРДЛОсоциология
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