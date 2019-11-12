Сотрудница Пентагона сообщила, что Трамп пытался заморозить военную помощь Украине

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Вторник, 12 ноября 2019, 02:22

Заместитель помощника министра обороны Лора Купер, отвечающая за украинское направление, подтвердила, что имела информацию о намерениях администрации Трампа разморозить оборонную помощь Украине в обмен на заявление о расследовании против Байденов.

Источник: стенограмма выступления Купер на слушаниях в Палате представителей Конгресса, сообщает Укринформ.

Дословно: "Заместитель помощника министра обороны Лора Купер показала, что президент Трамп через Офис управления и бюджета распорядился заморозить критически важную для Украины военную помощь на сотни миллионов долларов - несмотря на возражения карьерных военных минобороны, представителей Госдепартамента и других учреждений", - отмечается в совместном заявлении руководителей комитетов, ведущих расследование по импичменту.

Детали: Купер также рассказала комитетам, что она неоднократно высказывала другим чиновникам США свою обеспокоенность относительно законности замораживания этих средств, выделенных Конгрессом. Кроме того, она указывала на проблемы, которые могут возникнуть из-за задержки этой помощи Белым домом.

"Купер также подтвердила, что на встрече с послом Куртом Волкером 20 августа 2019 года он недвусмысленно намекал, что замораживание помощи можно отменить, если Украина будет готова выступить с заявлением, связанным с вмешательством в выборы", - говорится в заявлении глав комитетов.

Знати більше:

Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови

"Імпічмент на тлі Зеленського: які звинувачення висунули Дональду Трампу"

Що передувало:

  • На початку вересня видання "The Washington Post" повідомило, що президент США Дональд Трамп схилявпрезидента України Володимира Зеленського відкрити справу щодо сина свого конкурента на виборах-2020 Джо Байдена.
  • Після цього у США заговорили про імпічмент Трампа.
  • 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентами США та України
  • 26 вересня Комітет з питань розвідки Палати представників США оприлюднив розсекречену скаргу неназваного співробітника американських спецслужб щодо розмови Трампа з Зеленським. Чинний президент США хвалив Юрія Луценка і висловлювався за те, щоб залишити його на посаді генпрокурора.
  • Натомість 29 вересня адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані оприлюднивчастину своєї переписки зі спецпредставником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером, яка свідчить, що Волкер сконтактував Джуліані з помічником президента України Андрієм Єрмаком.
  • 30 вересня Трамп написав, що заслуговує на зустріч із держслужбовцем, який подав на нього скаргу після розмови з Зеленським і виклав суть розмови некоректно.
  • Президент США Дональд Трамп вимагатимепровести голосування в Палаті представників з питання імпічменту до того, як Білий дім надасть всі документи, які вимагають демократи.

Темы: Трамп импичмент США


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