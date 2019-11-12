Сотрудница Пентагона сообщила, что Трамп пытался заморозить военную помощь Украине

Заместитель помощника министра обороны Лора Купер, отвечающая за украинское направление, подтвердила, что имела информацию о намерениях администрации Трампа разморозить оборонную помощь Украине в обмен на заявление о расследовании против Байденов.

Источник: стенограмма выступления Купер на слушаниях в Палате представителей Конгресса, сообщает Укринформ.

Дословно: "Заместитель помощника министра обороны Лора Купер показала, что президент Трамп через Офис управления и бюджета распорядился заморозить критически важную для Украины военную помощь на сотни миллионов долларов - несмотря на возражения карьерных военных минобороны, представителей Госдепартамента и других учреждений", - отмечается в совместном заявлении руководителей комитетов, ведущих расследование по импичменту.

Детали: Купер также рассказала комитетам, что она неоднократно высказывала другим чиновникам США свою обеспокоенность относительно законности замораживания этих средств, выделенных Конгрессом. Кроме того, она указывала на проблемы, которые могут возникнуть из-за задержки этой помощи Белым домом.

"Купер также подтвердила, что на встрече с послом Куртом Волкером 20 августа 2019 года он недвусмысленно намекал, что замораживание помощи можно отменить, если Украина будет готова выступить с заявлением, связанным с вмешательством в выборы", - говорится в заявлении глав комитетов.

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