Подчиненные Горбатюка из управления спецрасследований ГПУ оспаривают увольнение в суде

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Вторник, 12 ноября 2019, 12:39

Трое уволенных работников управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины просят суд восстановить их в должностях.

Источник: пресс-служба Окружного административного суда города Киева

Детали: В частности, в суд обратились заместитель начальника управления спецрасследований ГПУ Юрий Безщасный, начальник третьего следственного отдела Андрей Демьяненко и его заместитель Роман Крупко. Ответчиком по искам определена Генеральная прокуратура Украины.

Истцы также просят суд взыскать с ГПУ заработок за время вынужденного прогула, расходы на правовую помощь и судебный сбор.

Сейчас решается вопрос об открытии производства по административным делам.

Что было раньше: С обжалованием своего увольнения в Окружной административный суд Киева обратился также бывший руководитель управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

Предыстория:

  • 23 октября генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении руководителя управления специальных расследований Сергея Горбатюка.
  • Горбатюк связывает свое увольнение с нежеланием Генпрокуратуры расследовать дело о "преступной организации Виктора Януковича", поскольку сейчас у власти есть люди, которые работали в то время в Кабинете. Речь идет об Андрее Богдане.
  • 21 октября был создан Департамент процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 - 2014 годах, с функцией координации досудебного расследования в этих процессах.
  • В то же время Рябошапка ликвидировал прокурорское управления организации и процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях специальной категории.
  • Расследование в производствах в отношении указанных преступлений проводили 43 следователя и прокурора управление специальных расследований ГПУ. В то же время, согласно законодательству Украины, органы прокуратуры с 20 ноября теряют право на досудебное расследование, и все производства после аудита должны быть переданы соответствующим органам досудебного расследования.
  • Так, в НАБУ будет направлено экономические эпизоды уголовных производств по окружению бывшего президента Виктора Януковича. Разбирательства о расстрелах на Майдане и других насильственных преступлениях, будут переданы в ГБР.

Темы: Генпрокуратура Окружной админсуд увольнение Рябошапка


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