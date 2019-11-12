Подчиненные Горбатюка из управления спецрасследований ГПУ оспаривают увольнение в суде

Трое уволенных работников управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины просят суд восстановить их в должностях.

Источник: пресс-служба Окружного административного суда города Киева

Детали: В частности, в суд обратились заместитель начальника управления спецрасследований ГПУ Юрий Безщасный, начальник третьего следственного отдела Андрей Демьяненко и его заместитель Роман Крупко. Ответчиком по искам определена Генеральная прокуратура Украины.

Истцы также просят суд взыскать с ГПУ заработок за время вынужденного прогула, расходы на правовую помощь и судебный сбор.

Сейчас решается вопрос об открытии производства по административным делам.

Что было раньше: С обжалованием своего увольнения в Окружной административный суд Киева обратился также бывший руководитель управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

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