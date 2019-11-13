"Батькивщина" и ОПЗЖ тормозили заседания Рады: блокируют трибуну и президиум

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Среда, 13 ноября 2019, 12:41

Депутаты от "Батькивщины" и "Оппозиционной платформы – За жизнь" блокируют президиум и трибуну Верховной Рады, которая должна рассмотреть законопроект об отмене запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Источник: "Украинская правда"

Детали: После окончания консультаций в кабинете главы парламента Дмитрия Разумкова лидеры фракций и спикер вернулись в зал.

Разумков пытался продолжить заседание парламента после перерыва.

Однако весь президиум и пространство вокруг трибуны ВР занят депутатами "Батькивщины" и "ОПЗЖ".

 
фото: роман романюк, УП

Спикер несколько раз обратился к депутатам с просьбой освободить президиум: "Коллеги, прошу освободить президиум. Если хотите возле трибуны, можете возле трибуны блокировать, но президиум должен быть свободен. Я не прихожу и не занимаю чужих мест, поэтому прошу чтобы и вы не мешали нам работать".

Трибуну занимала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Справа от нее проход блокируют депутаты "ОПЗЖ" во главе с Виктором Медведчуком, Сергеем Левочкиным, Юрием Бойко, Вадимом Рабиновичем.

 
ФОТО: РОМАН РОМАНЮК, УП

В ложе официальных делегаций развернут баннер ОПЗЖ: "Не дадим разворовать землю".

Позже спикер Разумков все же начал заседание, хотя трибуну и президиум так и не разблокировали.

Что было раньше: Под Верховную Раду, которая 13 ноября будет рассматривать законопроект об отмене запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения, принесли труп свиньи в гробу и похоронные венки.

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Предыстория:

  • В начале сентября президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить, а парламенту принять до 1 декабря законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения с отменой моратория на продажу земли.
  • Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко потребовала провести референдум по вопросу продажи земли, прежде чем выносить закон о рынке земли на голосование Верховной Рады.
  • Сентябрьский опрос Киевского международного института социологии показал, что 52% украинцев не одобряют идею отменить мораторий на землю. Поддерживают решение Зеленского лишь 35% опрошенных, а 64% респондентов – за референдум по этому вопросу.
  • Согласно ноябрьскому опросу "Центра Разумкова", 77,6% украинцев приняли бы участие в референдуме об отмене моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения, если бы он проходил в ближайшее воскресенье. 68,3% из них проголосовали бы за продление моратория. 
  • В 2017 году лидер "ЕС", в то время президент Петр Порошенко называл неконституционным мораторий на продажу земли и призывал как можно скорее провести земельную реформу.
  • В апреле 2019 года Порошенко заявлял, что прорыв в экономическом развитии Украины невозможен без открытия рынка земли.
  • Сейчас фракции "Батькивщины", "Оппозиционной платформы – За жизнь", "Европейской солидарности" и депутатская группа "За будущее" выступают против продажи земель сельскохозяйственного назначения.

Роман Романюк, Соня Лукашова, УП
Темы: земля Верховная Рада


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