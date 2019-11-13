"Батькивщина" и ОПЗЖ тормозили заседания Рады: блокируют трибуну и президиум
Депутаты от "Батькивщины" и "Оппозиционной платформы – За жизнь" блокируют президиум и трибуну Верховной Рады, которая должна рассмотреть законопроект об отмене запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения.
Источник: "Украинская правда"
Детали: После окончания консультаций в кабинете главы парламента Дмитрия Разумкова лидеры фракций и спикер вернулись в зал.
Разумков пытался продолжить заседание парламента после перерыва.
Однако весь президиум и пространство вокруг трибуны ВР занят депутатами "Батькивщины" и "ОПЗЖ".
Спикер несколько раз обратился к депутатам с просьбой освободить президиум: "Коллеги, прошу освободить президиум. Если хотите возле трибуны, можете возле трибуны блокировать, но президиум должен быть свободен. Я не прихожу и не занимаю чужих мест, поэтому прошу чтобы и вы не мешали нам работать".
Трибуну занимала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.
Справа от нее проход блокируют депутаты "ОПЗЖ" во главе с Виктором Медведчуком, Сергеем Левочкиным, Юрием Бойко, Вадимом Рабиновичем.
В ложе официальных делегаций развернут баннер ОПЗЖ: "Не дадим разворовать землю".
Позже спикер Разумков все же начал заседание, хотя трибуну и президиум так и не разблокировали.
Что было раньше: Под Верховную Раду, которая 13 ноября будет рассматривать законопроект об отмене запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения, принесли труп свиньи в гробу и похоронные венки.
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Предыстория:
- В начале сентября президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить, а парламенту принять до 1 декабря законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения с отменой моратория на продажу земли.
- Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко потребовала провести референдум по вопросу продажи земли, прежде чем выносить закон о рынке земли на голосование Верховной Рады.
- Сентябрьский опрос Киевского международного института социологии показал, что 52% украинцев не одобряют идею отменить мораторий на землю. Поддерживают решение Зеленского лишь 35% опрошенных, а 64% респондентов – за референдум по этому вопросу.
- Согласно ноябрьскому опросу "Центра Разумкова", 77,6% украинцев приняли бы участие в референдуме об отмене моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения, если бы он проходил в ближайшее воскресенье. 68,3% из них проголосовали бы за продление моратория.
- В 2017 году лидер "ЕС", в то время президент Петр Порошенко называл неконституционным мораторий на продажу земли и призывал как можно скорее провести земельную реформу.
- В апреле 2019 года Порошенко заявлял, что прорыв в экономическом развитии Украины невозможен без открытия рынка земли.
- Сейчас фракции "Батькивщины", "Оппозиционной платформы – За жизнь", "Европейской солидарности" и депутатская группа "За будущее" выступают против продажи земель сельскохозяйственного назначения.