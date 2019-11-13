"Батькивщина" и ОПЗЖ тормозили заседания Рады: блокируют трибуну и президиум

Депутаты от "Батькивщины" и "Оппозиционной платформы – За жизнь" блокируют президиум и трибуну Верховной Рады, которая должна рассмотреть законопроект об отмене запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Источник: "Украинская правда"

Детали: После окончания консультаций в кабинете главы парламента Дмитрия Разумкова лидеры фракций и спикер вернулись в зал.

Разумков пытался продолжить заседание парламента после перерыва.

Однако весь президиум и пространство вокруг трибуны ВР занят депутатами "Батькивщины" и "ОПЗЖ".

фото: роман романюк, УП

Спикер несколько раз обратился к депутатам с просьбой освободить президиум: "Коллеги, прошу освободить президиум. Если хотите возле трибуны, можете возле трибуны блокировать, но президиум должен быть свободен. Я не прихожу и не занимаю чужих мест, поэтому прошу чтобы и вы не мешали нам работать".

Трибуну занимала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Справа от нее проход блокируют депутаты "ОПЗЖ" во главе с Виктором Медведчуком, Сергеем Левочкиным, Юрием Бойко, Вадимом Рабиновичем.

ФОТО: РОМАН РОМАНЮК, УП

В ложе официальных делегаций развернут баннер ОПЗЖ: "Не дадим разворовать землю".

Позже спикер Разумков все же начал заседание, хотя трибуну и президиум так и не разблокировали.

Что было раньше: Под Верховную Раду, которая 13 ноября будет рассматривать законопроект об отмене запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения, принесли труп свиньи в гробу и похоронные венки.

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