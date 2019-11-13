Милованов под крики "Ганьба" представил закон "Слуги народа" о земле

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов представлял правительственный проект закона об отмене моратория на продажу сельхозземли № 2178 под крики "Ганьба!" и в окружении противников такого закона.

Источник: заседание парламента 13 ноября

Прямая речь Милованова: "Сегодня исторический момент... я верю в демократию, основанную на собственности... Мы гражданам должны дать возможность распоряжаться своей землей.

Нужно, чтобы владелец чувствовал себя владельцем, а не крепостным, чтобы он был способен продать один участок и купить другой, который ему больше подходит.

Более 1 миллиона га сельхозземель находится в коммунальной собственности – и общества должны иметь справедливый доход от аренды или продажи имущества".

Детали: Доклад министра встретили криками "Ганьба", которые звучали почти все его выступление.

Также нардепы от "Батькивщины" заняли часть президиума, а члены "ОПЗЖ" – трибуну.

Милованов заявлял, что за последние два месяца "говорил буквально с каждым – от владельцев агрохолдингов до самых скромных фермеров, и каждый из них имел аргументы "за" и "против", но одно общее было у всех – мечта быть успешным на земле".

Министр также напомнил, что действующая норма Земельного кодекса говорит, что земли сельхозназначения не могут передаваться в собственность иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам и иностранным государствам.

Он добавил, что это "справедливая норма, и мы считаем, что она и дальше должна действовать".

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