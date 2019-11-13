Милованов под крики "Ганьба" представил закон "Слуги народа" о земле

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Среда, 13 ноября 2019, 13:07

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов представлял проект закона "Слуги народа" об отмене моратория на продажу сельхозземли №2178-10 под крики "Ганьба!" и в окружении противников такого закона.

Источник: заседание парламента 13 ноября

Прямая речь Милованова: "Сегодня исторический момент... я верю в демократию, основанную на собственности... Мы гражданам должны дать возможность распоряжаться своей землей. 

 

Нужно, чтобы владелец чувствовал себя владельцем, а не крепостным, чтобы он был способен продать один участок и купить другой, который ему больше подходит.

Более 1 миллиона га сельхозземель находится в коммунальной собственности – и общества должны иметь справедливый доход от аренды или продажи имущества".

Детали: Доклад министра встретили криками "Ганьба", которые звучали почти все его выступление.

Также нардепы от "Батькивщины" заняли часть президиума, а члены "ОПЗЖ" – трибуну. 

 

Милованов заявлял, что за последние два месяца "говорил буквально с каждым – от владельцев агрохолдингов до самых скромных фермеров, и каждый из них имел аргументы "за" и "против", но одно общее было у всех – мечта быть успешным на земле".

Министр также напомнил, что действующая норма Земельного кодекса говорит, что земли сельхозназначения не могут передаваться в собственность иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам и иностранным государствам.

Он добавил, что это "справедливая норма, и мы считаем, что она и дальше должна действовать".

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Предыстория:

  • В начале сентября президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить, а парламенту принять до 1 декабря законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения с отменой моратория на продажу земли.
  • Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко потребовала провести референдум по вопросу продажи земли, прежде чем выносить закон о рынке земли на голосование Верховной Рады.
  • Сентябрьский опрос Киевского международного института социологии показал, что 52% украинцев не одобряют идею отменить мораторий на землю. Поддерживают решение Зеленского лишь 35% опрошенных, а 64% респондентов – за референдум по этому вопросу.
  • Согласно ноябрьскому опросу "Центра Разумкова", 77,6% украинцев приняли бы участие в референдуме об отмене моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения, если бы он проходил в ближайшее воскресенье. 68,3% из них проголосовали бы за продление моратория. 
  • В 2017 году лидер "ЕС", в то время президент Петр Порошенко называл неконституционным мораторий на продажу земли и призывал как можно скорее провести земельную реформу.
  • В апреле 2019 года Порошенко заявлял, что прорыв в экономическом развитии Украины невозможен без открытия рынка земли.
  • Сейчас фракции "Батькивщины", "Оппозиционной платформы – За жизнь", "Европейской солидарности" и депутатская группа "За будущее" выступают против продажи земель сельскохозяйственного назначения.
  • Утром 13 ноября представители "Всеукраинского аграрного совета" принесли под Верховную Раду труп свиньи в гробу и похоронные венки. 

Ирина Балачук, УП


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