У СБУ нет фактов проплаты акций "Нет капитуляции" – Баканов
Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов считает, что общественные организации имеют право тратить деньги на массовые акции протеста.
Источник: интервью главы СБУ изданию "Главком"
Детали: Такое объяснение он дал, отвечая на вопрос, возбудила ли СБУ дело по заявлению главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамия, который утверждал, что у него есть доказательства подкупа участников акций "Нет капитуляции".
Прямая речь: "Надо понимать, что общественные организации имеют право собирать деньги и тратить их - в том числе на акции. Этот момент, возможно, требует законодательного урегулирования".
Больше деталей: В то же время Баканов заявил, что у его службы нет "достоверных сведений, подтверждающих этот факт" и что "сейчас в СБУ нет такого производства".
Что было раньше:
В октябре Арахамия заявил, что его знакомым АТОшникам предлагали по тысяче гривень за участие в акциях против капитуляции и что он передаст информацию об этих фактах в СБУ.
Напомним:
- 1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам на оккупированном Донбассе и объяснил, что они пройдут только после вывода все войск и по Конституции и законам Украины.
- Согласие Украины на "формулу Штайнмайера" вызвало протесты в Киеве, по всей Украине и даже за границей.
- На Майдане Независимости в центре Киева 6 октября проходило вече "Остановим капитуляцию".
- Глава Офиса президента Андрей Богдан опубликовал сообщение в Facebook с якобы скриншотами переписки о том, что людей собирали на Майдан за деньги.