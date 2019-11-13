У СБУ нет фактов проплаты акций "Нет капитуляции" – Баканов

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов считает, что общественные организации имеют право тратить деньги на массовые акции протеста.

Источник: интервью главы СБУ изданию "Главком"

Детали: Такое объяснение он дал, отвечая на вопрос, возбудила ли СБУ дело по заявлению главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамия, который утверждал, что у него есть доказательства подкупа участников акций "Нет капитуляции".

Прямая речь: "Надо понимать, что общественные организации имеют право собирать деньги и тратить их - в том числе на акции. Этот момент, возможно, требует законодательного урегулирования".

Больше деталей: В то же время Баканов заявил, что у его службы нет "достоверных сведений, подтверждающих этот факт" и что "сейчас в СБУ нет такого производства".

Что было раньше:

В октябре Арахамия заявил, что его знакомым АТОшникам предлагали по тысяче гривень за участие в акциях против капитуляции и что он передаст информацию об этих фактах в СБУ.

Напомним: