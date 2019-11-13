Первый замначальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Сергей Почтаренко арестован на гауптвахте с альтернативой залога.

Источник: 5 канал

Детали: Меру пресечения в уголовном производстве по факту закупки некачественного имущества по завышенной цене для Вооруженных Сил выбирал Печерский районный суд Киева.

Судья определил размер залога 76 млн грн.

5 канал

Что было ранее: 5 ноября глава Госбюро расследований Роман Труба сообщил, что по делу о закупке некачественных бронежилетов следователи ГБР объявили о подозрениях пяти высокопоставленным чиновникам Минобороны.

11 ноября суд избрал содержание под стражей или залог 76 млн грн генерал-майору, начальнику Главного управления материального обеспечения в Минобороны Дмитрию Марченко.

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