Некачественные "броники": суд избрал еще одному подозреваемому арест на гауптвахте
Первый замначальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Сергей Почтаренко арестован на гауптвахте с альтернативой залога.
Источник: 5 канал
Детали: Меру пресечения в уголовном производстве по факту закупки некачественного имущества по завышенной цене для Вооруженных Сил выбирал Печерский районный суд Киева.
Судья определил размер залога 76 млн грн.
Что было ранее: 5 ноября глава Госбюро расследований Роман Труба сообщил, что по делу о закупке некачественных бронежилетов следователи ГБР объявили о подозрениях пяти высокопоставленным чиновникам Минобороны.
11 ноября суд избрал содержание под стражей или залог 76 млн грн генерал-майору, начальнику Главного управления материального обеспечения в Минобороны Дмитрию Марченко.
Предыстория:
- В конце июня ГБР провело 40 обысков у должностных лиц Министерства обороны по делу о закупкепо завышенным ценам вещей для Вооруженных сил Украины. Убытки государства оценили в 100 млн грн.
- Было закуплено 20 тысяч бронежилетов плохого качества и палатки, не пригодные для проживания. Всего по завышенным ценам закупили 100 тысяч комплектов военной формы, при этом за каждый вид одежды было уплачено около 10 лишних миллионов.
- Согласно системе закупок "Прозорро", в начале года Минобороны только раз покупало бронежилеты - в ООО "Научное производственное предприятие "ТЕМП-3000".
- Госбюро расследований в июле обнародовало разговоры сотрудников Министерства обороны, которые закупили бронежилеты Корсар М3с 1-4 класса защиты и при этом знали, что они простреливаются и не соответствуют техническим требованиям.
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