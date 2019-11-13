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Некачественные "броники": суд арестовал первого зама генерала Марченко

Среда, 13 ноября 2019, 19:21
Некачественные броники: суд арестовал первого зама генерала Марченко

Первый замначальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Сергей Почтаренко арестован на гауптвахте с альтернативой залога.

Источник: 5 канал

Детали: Меру пресечения в уголовном производстве по факту закупки некачественного имущества по завышенной цене для Вооруженных Сил выбирал Печерский районный суд Киева.

Судья определил размер залога 76 млн грн.

 
5 канал

Что было ранее: 5 ноября глава Госбюро расследований Роман Труба сообщил, что по делу о закупке некачественных бронежилетов следователи ГБР объявили о подозрениях пяти высокопоставленным чиновникам Минобороны.

11 ноября суд избрал содержание под стражей или залог 76 млн грн генерал-майору, начальнику Главного управления материального обеспечения в Минобороны Дмитрию Марченко.

Предыстория:

  • В конце июня ГБР провело 40 обысков у должностных лиц Министерства обороны по делу о закупкепо завышенным ценам вещей для Вооруженных сил Украины. Убытки государства оценили в 100 млн грн.
  • Было закуплено 20 тысяч бронежилетов плохого качества и палатки, не пригодные для проживания. Всего по завышенным ценам закупили 100 тысяч комплектов военной формы, при этом за каждый вид одежды было уплачено около 10 лишних миллионов.
  • Согласно системе закупок "Прозорро", в начале года Минобороны только раз покупало бронежилеты - в ООО "Научное производственное предприятие "ТЕМП-3000".
  • Госбюро расследований в июле обнародовало разговоры сотрудников Министерства обороны, которые закупили бронежилеты Корсар М3с 1-4 класса защиты и при этом знали, что они простреливаются и не соответствуют техническим требованиям.

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Темы: судМинобороны
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