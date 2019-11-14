Украиногейт: Трамп записал обращение к американцам

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Четверг, 14 ноября 2019, 01:14

На фоне публичных слушаний в Конгрессе США по расследованию в рамках импичмента, президент США Дональд Трамп записал видеообращение.

Источник: Facebook страница Белого дома. "Голос Америки".

Прямая речь: "То, что сейчас происходит это самое мошенничество в истории американской политики. Демократы хотят забрать ваше оружие, ваше медицинское страхование, нивелировать ваши голоса на выборах, забрать вашу свободу, судей, которых вы поддерживаете, они хотят забрать все", - отметил Трамп, очевидно имея в виду внутриполитическое противостояние с Демократической партией по важным для своих избирателей вопросами.

"Мы не можем допустить этого никогда. Мы боремся за то, чтобы осушить вашингтонское болото (Трамп обещал преодолеть коррупцию в Вашингтоне в ходе избирательной кампании 2016-го года, сравнивая ее с грязью - ред), и именно это я сейчас и делаю. Теперь вы видите, почему это нам необходимо это сделать ", - заявил Трамп.

"Как никогда ранее, на кону - наша страна. Все очень просто: они пытаются остановить меня, я борюсь за вас, и я никогда этого не допущу", - заявил президент США.

Знати більше:

Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови

"Імпічмент на тлі Зеленського: які звинувачення висунули Дональду Трампу"

Напомним:

  • На початку вересня видання "The Washington Post" повідомило, що президент США Дональд Трамп схилявпрезидента України Володимира Зеленського відкрити справу щодо сина свого конкурента на виборах-2020 Джо Байдена.
  • Після цього у США заговорили про імпічмент Трампа.
  • 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентами США та України
  • 26 вересня Комітет з питань розвідки Палати представників США оприлюднив розсекречену скаргу неназваного співробітника американських спецслужб щодо розмови Трампа з Зеленським. Чинний президент США хвалив Юрія Луценка і висловлювався за те, щоб залишити його на посаді генпрокурора.
  • Натомість 29 вересня адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані оприлюднивчастину своєї переписки зі спецпредставником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером, яка свідчить, що Волкер сконтактував Джуліані з помічником президента України Андрієм Єрмаком.
  • 30 вересня Трамп написав, що заслуговує на зустріч із держслужбовцем, який подав на нього скаргу після розмови з Зеленським і виклав суть розмови некоректно.
  • Президент США Дональд Трамп вимагатимепровести голосування в Палаті представників з питання імпічменту до того, як Білий дім надасть всі документи, які вимагають демократи.

Темы: США Трамп импичмент виборы


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