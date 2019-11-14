На фоне публичных слушаний в Конгрессе США по расследованию в рамках импичмента, президент США Дональд Трамп записал видеообращение.

Источник: Facebook страница Белого дома. "Голос Америки".

Прямая речь: "То, что сейчас происходит это самое мошенничество в истории американской политики. Демократы хотят забрать ваше оружие, ваше медицинское страхование, нивелировать ваши голоса на выборах, забрать вашу свободу, судей, которых вы поддерживаете, они хотят забрать все", - отметил Трамп, очевидно имея в виду внутриполитическое противостояние с Демократической партией по важным для своих избирателей вопросами.

"Мы не можем допустить этого никогда. Мы боремся за то, чтобы осушить вашингтонское болото (Трамп обещал преодолеть коррупцию в Вашингтоне в ходе избирательной кампании 2016-го года, сравнивая ее с грязью - ред), и именно это я сейчас и делаю. Теперь вы видите, почему это нам необходимо это сделать ", - заявил Трамп.

"Как никогда ранее, на кону - наша страна. Все очень просто: они пытаются остановить меня, я борюсь за вас, и я никогда этого не допущу", - заявил президент США.

"They're trying to stop me, because I'm fighting for you. And I'll never let that happen." — President @realDonaldTrump pic.twitter.com/ch0N1SWShe — The White House (@WhiteHouse) November 13, 2019

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