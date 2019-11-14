Зеленский был бы слабее, если бы США отозвали военную помощь — Тейлор

Если бы США остановили оказывать Украине военную помощь, президент Владимир Зеленский выглядел бы значительно слабее в переговорах с Россией.

Источник: Временный поверенный США в Украине Уильям Тейлор, передает Громадське.

Прямая речь: "Президент Зеленский был очень заинтересован в поддержке США, это правда. И в военной помощи, и в политической поддержке"

"Россия всегда ищет уязвимых мест, и она прекрасно знает, что Соединенные Штаты поддерживали Украину. Едва Россия почувствует, что поддержка сократилась или исчезла, она воспользуется таким выгодным положением".

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