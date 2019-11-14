Зеленский был бы слабее, если бы США отозвали военную помощь — Тейлор
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Четверг, 14 ноября 2019, 05:56
Если бы США остановили оказывать Украине военную помощь, президент Владимир Зеленский выглядел бы значительно слабее в переговорах с Россией.
Источник: Временный поверенный США в Украине Уильям Тейлор, передает Громадське.
Прямая речь: "Президент Зеленский был очень заинтересован в поддержке США, это правда. И в военной помощи, и в политической поддержке"
"Россия всегда ищет уязвимых мест, и она прекрасно знает, что Соединенные Штаты поддерживали Украину. Едва Россия почувствует, что поддержка сократилась или исчезла, она воспользуется таким выгодным положением".
Знати більше:
Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови
"Імпічмент на тлі Зеленського: які звинувачення висунули Дональду Трампу"
Напомним:
- На початку вересня видання "The Washington Post" повідомило, що президент США Дональд Трамп схилявпрезидента України Володимира Зеленського відкрити справу щодо сина свого конкурента на виборах-2020 Джо Байдена.
- Після цього у США заговорили про імпічмент Трампа.
- 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентами США та України.
- 26 вересня Комітет з питань розвідки Палати представників США оприлюднив розсекречену скаргу неназваного співробітника американських спецслужб щодо розмови Трампа з Зеленським. Чинний президент США хвалив Юрія Луценка і висловлювався за те, щоб залишити його на посаді генпрокурора.
- Натомість 29 вересня адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані оприлюднивчастину своєї переписки зі спецпредставником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером, яка свідчить, що Волкер сконтактував Джуліані з помічником президента України Андрієм Єрмаком.
- 30 вересня Трамп написав, що заслуговує на зустріч із держслужбовцем, який подав на нього скаргу після розмови з Зеленським і виклав суть розмови некоректно.
- Президент США Дональд Трамп вимагатимепровести голосування в Палаті представників з питання імпічменту до того, як Білий дім надасть всі документи, які вимагають демократи.
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