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Пристайко рассказал о вероятности встречи Путина и Зеленского

Четверг, 14 ноября 2019, 11:08

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина не планируется.

Об этом Пристайко рассказал в интервью "BBC News Украина" и также заявил на пресс-конференции с австрийским коллегой 14 ноября, пишет "Интерфакс-Украина".

"Для того, чтобы мы это могли обсуждать, нам нужно от российской стороны подтверждения, что эта информация соответствует действительности, тогда мы будем принимать решение.

Но мы остаемся в нормандском формате, мы не просто уважаем то, что было сделано, но давайте не забывать, что Франция и Германия являются теми силами, которые позволяют нам вести переговоры с немножко другой позиции, чем когда мы говорим тет-а-тет", - сказал Пристайко о возможности встречи Путина и Зеленского.

В то же время на пресс-конференции 14 ноября Пристайко заявил, что украинская сторона пока не планирует двусторонней встречи между президентами Украины и России.

"Мы не планируем сейчас двустороннюю встречу с Путиным. Мы планируем встречу "нормандской четверки", - сказал он в четверг.

По словам министра, Назарбаев предложил Украине стать посредником для встречи Путина и Зеленского, но это скорее было "обсуждение".

Пристайко добавил, Зеленский на такое предложение ответил, что "безусловно, мне надо встречаться с Путиным, потому что мы не можем без встречи сдвинуть процесс с места", но разговоров о замене нормандского формата на двустороннюю встречу не было.

Глава МИД считает, что предложение Назарбаева помочь в организации такой встречи имела общий дипломатический характер. То есть Назарбаев сказал: "Если нужна помощь, я готов помочь. Ответ Зеленского был: спасибо, нам нужна любая помощь, давайте встречаться".

Напомним:

  • 13 ноября бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил президентам Украины и России провести встречу тет-а-тет в Казахстане. Зеленский дал согласие.
  • Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президент РФ не против встречи с Зеленским, но без тщательной подготовки это не принесло бы большой пользы.
  • Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что из встреча в Казахстане маловероятна.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийПутинПристайковнешняя политика
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