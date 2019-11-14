Дата встречи в нормандском формате есть, но Россия тормозит – Пристайко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина, Франция и Германия договорились о дате встречи в Нормадському формате, но Россия тормозит процесс.

Об этом Пристайко рассказал в интервью "BBC News Украина" и также заявил на пресс-конференции с австрийским коллегой 14 ноября, пишет "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что до конца этого года (встреча состоится - ред), ведь все согласились. Немецкие и французские коллеги предлагают конкретную дату, их устраивает, мы заявили, что она нас тоже устраивает, ждем ответа от четвертой стороны", - сказал он о встрече в нормандском формате.