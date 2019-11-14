Дата встречи в нормандском формате есть, но Россия тормозит – Пристайко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина, Франция и Германия договорились о дате встречи в Нормадському формате, но Россия тормозит процесс.

Об этом Пристайко рассказал в интервью "BBC News Украина" и также заявил на пресс-конференции с австрийским коллегой 14 ноября, пишет "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что до конца этого года (встреча состоится - ред), ведь все согласились. Немецкие и французские коллеги предлагают конкретную дату, их устраивает, мы заявили, что она нас тоже устраивает, ждем ответа от четвертой стороны", - сказал он о встрече в нормандском формате.

По его словам, сейчас участники переговоров ищут дату, когда четыре лидера могут сойтись в одном месте.

"Дата, которая обсуждается всеми четырьмя сторонами, есть. Вопрос в том, насколько она удобна", -добавил он.

Министр заявил, что для встречи Украина выполнила все договоренности - формулу Штайнмайера и разведения.

Пристайко рассказал, что по результатам встречи глав Германии, Франции, Украины и России подготовлен документ.

"Это коммюнике. Очень простой документ. Если нам удастся массовый обмен к встрече - там будет записано, что лидеры приветствуют этот обмен и уполномочивает свои органы завершить обмен "всех на всех".

Там будет записано, что стороны требуют открыть доступ к территориям так называемых "ЛНР/ДНР" для гуманитарных международных организаций, таких как "Красный крест". Ведь около 500 человек пропали без вести, их семьи не знают, что с ними произошло.

Там может быть записано, что разведение в трех участках открывает путь к следующим участкам", - заявил Пристайко.

Он добавил, что все четыре стороны согласовали еще в сентябре этот документ, но проект может быть изменен в результате переговоров.

В то же время, во время пресс-конференции министр рассказал, что сейчас некоторые даты обсуждаются. Украина и ее партнеры надеются на встречу к новому году, однако Россия тянет время, мотивируя это тем, что "надо хорошо подготовиться".

Что было раньше: Ранее в Кремле заявляли, что подготовка к саммиту "нормандской четверки "невозможна" из новых подходах и запросы одной из сторон".

При этом 3 ноября Песков заявил, что Путин заинтересован в проведении встречи с лидерами ФРГ, Франции и Украины в "нормандском формате" при срочной необходимости.

Россия блокировала встреча лидеров стран "нормандской четверки", по результатам которой стороны могут подписать документы, важные для достижения мира на Донбассе. Украинская сторона выполнила все выдвинутые условия для встречи глав стран "Нормандского формата".

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