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Трамп говорит, что ему не нужна помощь Украины, чтобы победить Байдена

Пятница, 15 ноября 2019, 08:27

Президент США Дональд Трамп заявил, что не нуждается в помощи Украины для победы на президентских выборах в 2020 году.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на трансляцию канала Fox News

Прямая речь Трампа митинга в штате Луизиана: "Нужна ли нам помощь (Украины, – ред.), чтобы победить сонного Джо Байдена? Я так не думаю!". 

Детали: Трамп также зачитал публике озвученное накануне заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что посол США в ЕС Сондленд не связывал задержку военной помощи Украине и проведение расследования дела в отношении компании Burisma Holdings, где работал сын Джо Байдена.

Президент США добавил, что зачитал слова Пристайко, поскольку СМИ "не любят освещать такие истории", ссылаясь на фейковые новости, бороться с которыми "еще сложнее, чем с демократами".

По словам Трампа, история с импичментом только добавила рейтинга Республиканской партии. Мол, теперь республиканцы просят его сохранить процедуру импичмента, инициированную демократами.

Знать больше: Байден, Злочевский и Манафорт. Как древняя украинская история может погубить Трампа

Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст разговора

Напомним:

  • Хантер Байден сын вице-президента, а теперь кандидата в президенты США Джо Байдена, в 2014 году стал одним из членов Наблюдательного совета компании Burisma, которая принадлежит украинскому миллионеру Николаю Злочевскому и во времена генпрокурора Шокина была объектом нескольких уголовных дел.
  • 16 февраля 2016 года президент Порошенко попросил Шокина уйти с должности, потому что его ведомство "не смогло заручиться доверием общества".
  • В 2018 году Джо Байден рассказал, что угрожал украинским лидерам не дать кредит, если они не уволят Шокина.
  • В разговоре с Зеленским Трамп сказал, что Байден якобы хвастался увольнением Шокина, и попросил президента Украины разобраться с ситуацией.
  • Из-за этого телефонного разговора сотрудник американской разведки пожаловался на возможное давление Трампа на Зеленского, а в парламенте решили инициировать официальный запрос об импичменте.
  • После этого Шокин заявил, что был вынужден прекратить расследование в отношении компании "Бурисма" под давлением со стороны США.
  • 13 ноября начался этап публичных слушаний в контексте расследования импичмента президента.
  • 15 ноября запланированы свидетельства експосла США в Украине Мари Йованович.

Темы: ТрампСШАимпичмент
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