Трамп говорит, что ему не нужна помощь Украины, чтобы победить Байдена

Президент США Дональд Трамп заявил, что не нуждается в помощи Украины для победы на президентских выборах в 2020 году.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на трансляцию канала Fox News

Прямая речь Трампа митинга в штате Луизиана: "Нужна ли нам помощь (Украины, – ред.), чтобы победить сонного Джо Байдена? Я так не думаю!".

Детали: Трамп также зачитал публике озвученное накануне заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что посол США в ЕС Сондленд не связывал задержку военной помощи Украине и проведение расследования дела в отношении компании Burisma Holdings, где работал сын Джо Байдена.

Президент США добавил, что зачитал слова Пристайко, поскольку СМИ "не любят освещать такие истории", ссылаясь на фейковые новости, бороться с которыми "еще сложнее, чем с демократами".

По словам Трампа, история с импичментом только добавила рейтинга Республиканской партии. Мол, теперь республиканцы просят его сохранить процедуру импичмента, инициированную демократами.

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