Еще одного фигуранта "дела бронежилетов" взяли под стражу с правом залога
Суд взял под стражу последнего фигуранта "дела бронежилетов" Михаила Каморянського с правом освобождения под залог.
Источник: Укринформ со ссылкой на представителя Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Сергея Мисюру.
Детали: Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения последнем фигуранту "дела бронежилетов" Михаилу Каморянському в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью залога в размере 76 млн 840 тыс. грн.
Что было ранее: 5 ноября глава Госбюро расследований Роман Труба сообщил, что по делу о закупке некачественных бронежилетов следователи ГБР объявили о подозрениях пяти высокопоставленным чиновникам Минобороны.
11 ноября суд избрал содержание под стражей или залог 76 млн грн генерал-майору, начальнику Главного управления материального обеспечения в Минобороны Дмитрию Марченко.
13 ноября суд арестовал первого заместителя начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Сергея Почтаренко.
Для заместителя начальника управления Ольги Капинус и начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковця избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста до 3 января 2020 года.
Предыстория:
- В конце июня ГБР провело 40 обысков у должностных лиц Министерства обороны по делу о закупкепо завышенным ценам вещей для Вооруженных сил Украины. Убытки государства оценили в 100 млн грн.
- Было закуплено 20 тысяч бронежилетов плохого качества и палатки, не пригодные для проживания. Всего по завышенным ценам закупили 100 тысяч комплектов военной формы, при этом за каждый вид одежды было уплачено около 10 лишних миллионов.
- Согласно системе закупок "Прозорро", в начале года Минобороны только раз покупало бронежилеты - в ООО "Научное производственное предприятие "ТЕМП-3000".
- Госбюро расследований в июле обнародовало разговоры сотрудников Министерства обороны, которые закупили бронежилеты Корсар М3с 1-4 класса защиты и при этом знали, что они простреливаются и не соответствуют техническим требованиям.