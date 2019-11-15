Еще одного фигуранта "дела бронежилетов" взяли под стражу с правом залога

Суд взял под стражу последнего фигуранта "дела бронежилетов" Михаила Каморянського с правом освобождения под залог.

Источник: Укринформ со ссылкой на представителя Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Сергея Мисюру.

Детали: Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения последнем фигуранту "дела бронежилетов" Михаилу Каморянському в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью залога в размере 76 млн 840 тыс. грн.

Что было ранее: 5 ноября глава Госбюро расследований Роман Труба сообщил, что по делу о закупке некачественных бронежилетов следователи ГБР объявили о подозрениях пяти высокопоставленным чиновникам Минобороны.

11 ноября суд избрал содержание под стражей или залог 76 млн грн генерал-майору, начальнику Главного управления материального обеспечения в Минобороны Дмитрию Марченко.

13 ноября суд арестовал первого заместителя начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Сергея Почтаренко.

Для заместителя начальника управления Ольги Капинус и начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковця избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста до 3 января 2020 года.

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