Разведение: боевики два дня провоцируют силы ООС у Петровского

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Суббота, 16 ноября 2019, 11:05

Российские оккупационные войска осуществляют провокации по срыву процесса разведения сил и средств вблизи участка разведения №3.

Источник: заявление пресс-центра Операции объединенных сил

Детали: В районе участка разведения №3 вблизи населенных пунктов Богдановка и Петровское в Донецкой области, вооруженные формирования РФ двое суток подряд ведут огонь по позициям Объединенных сил неподалеку пределов вышеуказанной участка.

Дословно: "Вчера днем ​​противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета с направления Викторовка по нашим позициям в районе Новогнатовки. Сегодня же утром, в течение получаса, российские оккупанты стреляли из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов по укреплениям Объединенных сил неподалеку Старогнатовки. Огонь велся с направления Петровского.

Враг, ведя огонь с правого и левого фланга за пределами участка разведения, провоцирует нас на огонь и рассчитывает зафиксировать обстрелы в пределах участка №3. В дальнейшем российская сторона планирует использовать эти материалы для обвинений Украины на мировой арене в нарушении мирного процесса".

 

Предыстория:

  • В понедельнику, 11 ноября завершилась практическая фаза разведения сил и средств на линии разграничения у населенного пункта Богдановка и Петровское Донецкой области.
  • Там начались работы по разминированию.
  • После разведения сил в Петровском и Золотом штаб планировал начать разведение еще на 4-х участках, а потом уже вдоль всей линии соприкосновения.
  • Председатель комитета нацбезопасности нардеп от "Слуги народа" Александр Завитневич заявил, что новых этапов разведения на Донбассе не планируют до встречи в Нормандской формате.

Украинская правда
Темы: Разведение сил Объединенные силы на Донбассе


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