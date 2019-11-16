Разведение: боевики два дня провоцируют силы ООС у Петровского

Российские оккупационные войска осуществляют провокации по срыву процесса разведения сил и средств вблизи участка разведения №3.

Источник: заявление пресс-центра Операции объединенных сил

Детали: В районе участка разведения №3 вблизи населенных пунктов Богдановка и Петровское в Донецкой области, вооруженные формирования РФ двое суток подряд ведут огонь по позициям Объединенных сил неподалеку пределов вышеуказанной участка.

Дословно: "Вчера днем ​​противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета с направления Викторовка по нашим позициям в районе Новогнатовки. Сегодня же утром, в течение получаса, российские оккупанты стреляли из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов по укреплениям Объединенных сил неподалеку Старогнатовки. Огонь велся с направления Петровского.

Враг, ведя огонь с правого и левого фланга за пределами участка разведения, провоцирует нас на огонь и рассчитывает зафиксировать обстрелы в пределах участка №3. В дальнейшем российская сторона планирует использовать эти материалы для обвинений Украины на мировой арене в нарушении мирного процесса".

Предыстория: