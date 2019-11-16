Разведение: боевики два дня провоцируют силы ООС у Петровского
Российские оккупационные войска осуществляют провокации по срыву процесса разведения сил и средств вблизи участка разведения №3.
Источник: заявление пресс-центра Операции объединенных сил
Детали: В районе участка разведения №3 вблизи населенных пунктов Богдановка и Петровское в Донецкой области, вооруженные формирования РФ двое суток подряд ведут огонь по позициям Объединенных сил неподалеку пределов вышеуказанной участка.
Дословно: "Вчера днем противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета с направления Викторовка по нашим позициям в районе Новогнатовки. Сегодня же утром, в течение получаса, российские оккупанты стреляли из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов по укреплениям Объединенных сил неподалеку Старогнатовки. Огонь велся с направления Петровского.
Враг, ведя огонь с правого и левого фланга за пределами участка разведения, провоцирует нас на огонь и рассчитывает зафиксировать обстрелы в пределах участка №3. В дальнейшем российская сторона планирует использовать эти материалы для обвинений Украины на мировой арене в нарушении мирного процесса".
Предыстория:
- В понедельнику, 11 ноября завершилась практическая фаза разведения сил и средств на линии разграничения у населенного пункта Богдановка и Петровское Донецкой области.
- Там начались работы по разминированию.
- После разведения сил в Петровском и Золотом штаб планировал начать разведение еще на 4-х участках, а потом уже вдоль всей линии соприкосновения.
- Председатель комитета нацбезопасности нардеп от "Слуги народа" Александр Завитневич заявил, что новых этапов разведения на Донбассе не планируют до встречи в Нормандской формате.
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