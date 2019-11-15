Дальнейшего разведения не будет до "нормандской" встречи – глава комитета по нацбезопасности
Председатель комитета нацбезопасности нардеп от "Слуги народа" Александр Завитневич заявил, что новых этапов разведения на Донбассе не планируют до встречи в Нормандской формате.
Источник: интервью Завитневича "BBC News Украина"
Прямая речь: "Что мне известно, развели в этих трех населенных пунктах - и все.
Да, Генштаб изучает другие участки на 400 км фронта. Но никаких задач ни верховный главнокомандующий, ни министр, ни начальник Генштаба по другим участкам не ставили.
Приказ четкий - три населенных пункта и далее ждем встречи нашего президента в нормандском формате. По ее результатам уже, наверное, будет приниматься решение о разведении".
Детали: Завитневич - директор ООО "Смелянский Литейный Завод". Он муж одноклассницы президента Владимира Зеленского.
За пост главы оборонного комитета в новой Раде шла борьба. Партия "Европейская солидарность" предлагала на должность свою кандидатуру командующего десантно-штурмовых войск ВСУ Михаила Забродского, но ведомство возглавил Завиткевич.
По словам Завитневича, с Заброцким у него нет ни конфликтов, ни конкуренции.
Интервью Завитневич дал 12 ноября, а 14 ноября президент РФ Путин заявил, что "надо развести по всей линии, чтобы хотя бы пушки не стреляли, чтобы люди не гибли, это точно надо сделать как можно скорее...".
Что предшествовало: 14 ноября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина может выйти из минских соглашений, если встреча в нормандском формате окажется безрезультативной, однако ценой могут стать международные санкции против России.
Ранее в Кремле заявляли, что подготовка к саммиту "нормандской четверки "невозможна" из новых подходах и запросы одной из сторон".
При этом 3 ноября Песков заявил, что Путин заинтересован в проведении встречи с лидерами ФРГ, Франции и Украины в "нормандском формате" при срочной необходимости.
Россия блокирует встречу лидеров стран "нормандской четверки", по результатам которой стороны могут подписать коммюнике и принять важные для достижения мира на Донбассе решения. Украинская сторона выполнила все выдвинутые условия для встречи глав стран "Нормандского формата".
Пристайко рассказал, что Украина, Франция и Германия договорились о дате встречи в Нормадському формате, но Россия тормозит процесс.
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Предыстория:
- 29 октября глава МИД Украины заявил, что процесс разведения сил и средств в Золотом стартовал, а 9 ноября началось разведение в Петровском. До этого разведение произошло в Станице Луганской.
- Россия выдвинула условие для встречи лидеров Украины и РФ: для этого Киев должен подписать так называемую "формулу Штайнмайера", которую согласовали на встрече в сентябре советники президентов.
- Разведение сил в Петровском и Золотом также является условием для проведения саммита "нормандской четверки".
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