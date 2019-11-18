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Главные новости воскресенья и ночи: взрыв в Балаклее, возвращение украинских кораблей

Понедельник, 18 ноября 2019, 06:59

Еще один военный погиб в результате взрыва в Балаклее, захваченные украинские военные катера вывели из акватории Керчи – новости, которые были актуальны 17 октября.

О взрыве в Балаклеи

В воскресенье в больнице скончался военнослужащий, получивший ранения в результате взрывов на артиллерийской базе возле Балаклеи Харьковской области.

О возвращении кораблей

Захваченные Россией украинские корабли будут переданы Киеву в соответствии с достигнутыми российско-украинскими договоренностями 18 ноября.

Согласно сообщению, три украинских судна - буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск" буксируются из порта Керчь к согласованному месту передачи украинской стороне. 

Других подробностей о процедуре передачи российские пограничники не сообщили. 

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Украинская правда
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