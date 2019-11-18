Главные новости воскресенья и ночи: взрыв в Балаклее, возвращение украинских кораблей

Еще один военный погиб в результате взрыва в Балаклее, захваченные украинские военные катера вывели из акватории Керчи – новости, которые были актуальны 17 октября.

О взрыве в Балаклеи

В воскресенье в больнице скончался военнослужащий, получивший ранения в результате взрывов на артиллерийской базе возле Балаклеи Харьковской области.

О возвращении кораблей

Захваченные Россией украинские корабли будут переданы Киеву в соответствии с достигнутыми российско-украинскими договоренностями 18 ноября.

Согласно сообщению, три украинских судна - буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск" буксируются из порта Керчь к согласованному месту передачи украинской стороне.

Других подробностей о процедуре передачи российские пограничники не сообщили.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

А мы продолжаем агитировать вас на то, чтобы вы подписались на наш телеграмм канал "УП. Кляті питання". 3-5 постов в день. Только важные новости на актуальные темы. Объясняем сложные вещи простым языком. И, самое главное, с шутками на грани!

О других важных новостях

Министерство экономики уволило 47 руководителей госпредприятий и госслужащих категории А.

"Нафтогаз Украины" заявил о критической ситуации в городе Новый Раздол Львовской области: отопления нет, целые районы города без электричества, также под угрозой поставки воды в один из районов.

Адвокатская совещательный группа требует от президента Украины Владимира Зеленского созвать внеочередную сессию Верховной Рады для проведения голосования за поправку №318 к законопроекту №2116, которая позволит сохранить следствие по делам Майдана.

Наблюдательный совет и правление "Укрэксимбанка" заверили, что задержание главы банка Александра Гриценко не повлияет на деятельность учреждения.