Главные новости воскресенья и ночи: взрыв в Балаклее, возвращение украинских кораблей
Еще один военный погиб в результате взрыва в Балаклее, захваченные украинские военные катера вывели из акватории Керчи – новости, которые были актуальны 17 октября.
О взрыве в Балаклеи
В воскресенье в больнице скончался военнослужащий, получивший ранения в результате взрывов на артиллерийской базе возле Балаклеи Харьковской области.
О возвращении кораблей
Захваченные Россией украинские корабли будут переданы Киеву в соответствии с достигнутыми российско-украинскими договоренностями 18 ноября.
Согласно сообщению, три украинских судна - буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск" буксируются из порта Керчь к согласованному месту передачи украинской стороне.
Других подробностей о процедуре передачи российские пограничники не сообщили.
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