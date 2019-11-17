РФ раскрыла план передачи захваченных украинских кораблей

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Воскресенье, 17 ноября 2019, 15:37

Захваченные Россией украинские корабли будут переданы Киеву в соответствии с достигнутыми российско-украинскими договоренностями 18 ноября.

Источник: погрануправление ФСБ России по Республике Крым, сообщает российский "Интерфакс

Детали: Согласно сообщению, три украинских судна - буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск" буксируются из порта Керчь к согласованному месту передачи украинской стороне. 

Других подробностей о процедуре передачи российские пограничники не сообщили. 

Ранее источник "Интерфакса" сообщил о начале передачи украинских кораблей, который состоится в нейтральных водах.

Темы: Росcия Крым Керченский пролив флот


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