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РФ раскрыла план передачи захваченных украинских кораблей

Воскресенье, 17 ноября 2019, 14:37

Захваченные Россией украинские корабли будут переданы Киеву в соответствии с достигнутыми российско-украинскими договоренностями 18 ноября.

Источник: погрануправление ФСБ России по Республике Крым, сообщает российский "Интерфакс

Детали: Согласно сообщению, три украинских судна - буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск" буксируются из порта Керчь к согласованному месту передачи украинской стороне. 

Других подробностей о процедуре передачи российские пограничники не сообщили. 

Ранее источник "Интерфакса" сообщил о начале передачи украинских кораблей, который состоится в нейтральных водах.

Напомним, 

  • Ранее 17 ноября издание "Крым.Реалии" сообщило, что захваченные украинские военные катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" в сопровождении российской береговой охраны вывели из акватории Керчи.
  • При этом украинские буксиры "Сапфир", "Титан" и "Гайдамака" находятся в Черном море у берегов Крыма, где они, предположительно, заберут захваченные Россией украинские военные корабли и сопроводят их в украинский порт. 
  • Российский ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что следователи ФСБ России исключили захваченные украинские корабли из числа вещественных доказательств по делу ранее захваченных в Керченском проливе и освобожденных украинских моряков до его рассмотрения в российском суде.

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  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. 
  • Трое украинских моряков получили ранения.
  • 24 пленным украинцам предъявили обвинение по ч.3 ст.322 УК России (незаконное пересечение границы).
  • 7 сентября 2019 года моряков обменяли и вернули в Украину.

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Темы: РосcияКрымКерченский проливфлот
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