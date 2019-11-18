Украина проведет экспертизу возвращенных из России кораблей

Украина проведет проверку возвращенных Россией военно-морских судов "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу", чтобы понять, в каком они состоянии и не исчезли ли из них документы.

Источник: пресс-служба МИД

Дословно: "После тщательной проверки и экспертизы станет ясно, в каком состоянии возвращены украинские корабли, не изъяли ли с них оборудование и документацию".

Детали: В МИД напомнили, что с момента незаконного захвата Россией трех украинских военных кораблей в акватории Черного моря прошло 358 дней.

Согласно приказу Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года, Россия должна была передать упомянутые судна под контроль Украины безотлагательно.

В МИД также добавили, что, несмотря на возвращение моряков и судов, 21-22 ноября в Гааге состоятся первые процессуальные слушания о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву при задержании "Никополя", "Бердянска" и "Яны Капу" и 24 членов их экипажей.

Что было раньше: 18 ноября Министерство иностранных дел России заявляет, что передало Украине корабли, задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Пресс-центр Командования Военно-Морских Сил Украины подтвердил, что катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" направляются домой.

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