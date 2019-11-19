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Вопрос газа не будет обсуждаться на "нормандской" встрече – Витренко

Вторник, 19 ноября 2019, 03:29

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что ему не известно о намерениях вынести на обсуждение "нормандской четверки" вопрос газовых контрактов между "Нафтогазом" и "Газпромом".

Источник: выступление Витренко в эфире "Свободы слова" на ICTV

Прямая речь: "О нормандском формате. Мне не известно, честно говоря, чтобы была какая-то конкретная работа в нормандском формате по переговорам о газе. Я так слышал высказывания господина Пристайко, который говорил, что хотя российская сторона и пыталась навязать газовые вопросы в нормандском формате. Но от этого удалось, скажем так, отбиться. То есть этот шантаж со стороны России не прошел. "

Директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что в новом иске к "Газпрому" компания требует пересмотреть тариф на транзит газа и выплатить $11,8 млрд компенсации.

Этот иск – ответ на исковое заявление "Газпрома", которое было подано в Стокгольмский арбитраж в 2018 году.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украина готова к прекращению транзита российского газа с 1 января 2020 года.

Предыстория:

  • Срок действия контракта на транзит газа через территорию Украины заканчивается 31 декабря 2019 года.
  • Москва предлагает отказаться от взаимных претензий или продлить имеющийся договор еще на 10 лет, "Газпром" даже заявлял о готовности снизить тарифы на поставку газа.
  • Очередные трехсторонние консультации в формате Россия – ЕС – Украина пройдут в конце ноября.

Украинская правда
Темы: газнормандский формат
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