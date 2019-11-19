Суд по Насирову за 10 минут заслушал обвинение, которое раньше читали 2 года

В Высшем антикоррупционном суде зачитали обвинительный акт по делу экс-руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова, которому инкриминируют предоставление незаконных рассрочек уплаты налогов.

Источник: "Украинская правда"; "Центр противодействия коррупции"

Детали: Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры читали короткую версию обвинительного акта.

В "ЦПК" отмечают, что они успели объявить обвинение за 10 минут.

Обвиняемые по делу, Насиров и его экс-подчиненный Владимир Новиков, заявили, что не понимают, в чем их обвиняют, и не признают вину. В то же время, они подтвердили готовность давать показания в суде.

Оба фигуранта дела попросили суд разъяснить суть обвинения. Бывший глава ДФС объяснил, что ему "нужно четко понимать, от чего защищаться".

В свою очередь Новиков сказал, что в отношении него в обвинительном акте вообще нет никакой конкретики: "Если были конкретные обвинения в отношении Насирова, то в отношении меня... ничего нет".

Однако судьи ответили, что они должны осуществлять правосудие, а не разъяснять суть обвинения. Приводить доказательства и формулировать обвинение должна прокуратура, и "больше, чем уже сделано, суд сделать не может".

Что было раньше: С декабря 2017 года прокуратура по требованию Насирова читала полную версию обвинительного акта, который состоит из 774 страниц. В сентябре этого года Верховная Рада изменила Уголовно-процессуальный кодекс. Теперь, по закону, прокурор должен зачитать только краткое изложение обвинительного акта.

По данным "Судебного репортера", краткая версия в деле Насирова составляет 4 страницы.