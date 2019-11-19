Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд по Насирову за 10 минут заслушал обвинение, которое раньше читали 2 года

Вторник, 19 ноября 2019, 16:45
Суд по Насирову за 10 минут заслушал обвинение, которое раньше читали 2 года

В Высшем антикоррупционном суде зачитали обвинительный акт по делу экс-руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова, которому инкриминируют незаконные отсрочки уплаты налогов компаниям депутата-беглеца Александра Онищенко.

Источник: "Украинская правда"; "Центр противодействия коррупции"

Детали: Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры читали короткую версию обвинительного акта – 4 страницы место 774.

В "ЦПК" отмечают, что прокуроры успели объявить обвинение за 10 минут.

Обвиняемые по делу, Насиров и его экс-подчиненный Владимир Новиков, заявили, что не понимают, в чем их обвиняют, и не признают вину. В то же время, они подтвердили готовность давать показания в суде.

Оба фигуранта дела попросили суд разъяснить суть обвинения. Бывший глава ДФС объяснил, что ему "нужно четко понимать, от чего защищаться".

В свою очередь Новиков сказал, что в отношении него в обвинительном акте вообще нет никакой конкретики: "Если были конкретные обвинения в отношении Насирова, то в отношении меня... ничего нет".

Однако судьи ответили, что они должны осуществлять правосудие, а не разъяснять суть обвинения. Приводить доказательства и формулировать обвинение должна прокуратура, и "больше, чем уже сделано, суд сделать не может".

Что было раньше: С начал декабря 2017 года прокуратура по требованию Насирова читала полную версию обвинительного акта, который состоит из 774 страниц. В сентябре этого года Верховная Рада изменила Уголовно-процессуальный кодекс. Теперь, по закону, прокурор должен зачитать только краткое изложение обвинительного акта.

Предыстория:

  • По данным САП, Насиров в 2015-2016 годах, действуя в интересах нардепа Александра Онищенко дал руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга его компаний.
  • Тем самым действия Насирова якобы нанесли государству ущерб в размере около 2 млрд гривен.
  • В ночь на 3 марта 2017 года детективы НАБУ вручили Насирову сообщение о подозрении в злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.
  • В ночь на 8 марта Соломенский райсуд Киева арестовал Насирова с альтернативой внесения залога в 100 млн. гривен.
  • 16 марта жена Насирова внесла за него залог.
  • 7 декабря 2017 года Шевченковский районный суд Киева начал рассматривать дело Насирова по существу.
  • Кабинет министров сначала отстранил, а затем уволил Насирова.
  • 1 декабря 2018 года Окружной админсуд Киева восстановил Насирова на посту главы ДФС и приказал выплатить ему компенсацию 184 тысяч гривен. Правительство обжаловало это решение. Кроме того, сейчас ДФС находится в состоянии ликвидации – ее реформируют в Налоговую и Таможенную службы.
  • В начале ноября 2019 года дело Насирова передали в новый Высший антикоррупционный суд, который начал заново его рассматривать.

Соня Лукашова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: НасировАнтикоррупционный судсудгаз
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
Насиров
ВАКС уменьшил залог Насирову с 523 до 261 млн грн
ВАКС остановил исполнение решения об уменьшении залога Насирову - ЦПК
ВАКС в пять раз уменьшил залог Насирову – ЦПК
Последние новости
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
16:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
Все новости...
Реклама: