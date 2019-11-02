ГСЧС предупреждает о порывах ветра, в частности, в Киевской области
В субботу на Правобережье и в Киеве ожидаются значительные порывы ветра.
Источник: сайт ГСЧС
Дословно: "По данным УкрГидрометцентра, 2 ноября днем на Правобережье, в Киеве и Киевской области порывы ветра 15-20 м/с".
Детали: В то же время, как сообщает Гидрометцентр, в субботу днем на западе Украины ожидаются дожди, на остальной территории – переменная облачность.
На большинстве территории температура днем 6-8 градусов тепла. На Востоке днем 3-5 тепла. На юге Украины днем до 11 градусов тепла.
В Киеве в субботу ожидается погода без осадков, лишь ночью 3 ноября местами пройдет небольшой дождь. Ветер южный, 7-12 м/с, днем возможны порывы 15-20 м/с.
Температура в субботу днем 6-8° тепла. В воскресенье 3 ноября температура воздуха начнет повышаться, ночью ожидаем 3-5° тепла, днем 10-12°.
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