ГСЧС предупреждает о порывах ветра, в частности, в Киевской области

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Суббота, 2 ноября 2019, 08:35

В субботу на Правобережье и в Киеве ожидаются значительные порывы ветра.

Источник: сайт ГСЧС

Дословно: "По данным УкрГидрометцентра, 2 ноября днем ​​на Правобережье, в Киеве и Киевской области порывы ветра 15-20 м/с".

Детали: В то же время, как сообщает Гидрометцентр, в субботу днем ​​на западе Украины ожидаются дожди, на остальной территории – переменная облачность.

На большинстве территории температура днем ​​6-8 градусов тепла. На Востоке днем ​​3-5 тепла. На юге Украины днем ​​до 11 градусов тепла.

 

В Киеве в субботу ожидается погода без осадков, лишь ночью 3 ноября местами пройдет небольшой дождь. Ветер южный, 7-12 м/с, днем ​​возможны порывы 15-20 м/с.

 

Температура в субботу днем ​​6-8° тепла. В воскресенье 3 ноября температура воздуха начнет повышаться, ночью ожидаем 3-5° тепла, днем ​​10-12°.

Украинская правда
Темы: погода


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