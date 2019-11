Украинка Элина Свитолина пробилась в финал Итогового турнира WTA finals, который проходит в китайском Шеньшжене.

В полуфинале турнира украинская теннисистка победила 22-летнюю швейцарку Бенчич, которая является седьмым номером рейтинга WTA.

.@ElinaSvitolina advances to the finals of the Shiseido @WTAFinals Shenzhen after Bencic retires early amidst third set pic.twitter.com/LRIpDxuj9e