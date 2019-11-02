Украинка Элина Свитолина пробилась в финал Итогового турнира WTA finals, который проходит в китайском Шеньшжене.

В полуфинале турнира украинская теннисистка победила 22-летнюю швейцарку Бенчич, которая является седьмым номером рейтинга WTA.

.@ElinaSvitolina advances to the finals of the Shiseido @WTAFinals Shenzhen after Bencic retires early amidst third set pic.twitter.com/LRIpDxuj9e — WTA (@WTA) November 2, 2019

В первой партии Свитолина уступила со счетом 5:7. Украинка при счете 2:4 отыграла два гейма, но в дальнейшем проиграла первый сет. Во втором сете Элина взяла убедительный реванш, выиграв 6:3.

В четвертом сете при счете 4:1 в пользу украинки Бенчич отказалась продолжать поединок. Швейцарка перед этим получила повреждения и решила не продолжать игру. Так что победа Свитолиной базируется на отказе ее соперницы.

В финале турнира Свитолина встретится с победителем поединка Каролина Плишкова - Эшли Барти, который пройдет 3 ноября.

Напомним, что в прошлом году Свитолина была победительницей Итогового турнира.