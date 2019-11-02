Украинцам обещают опасно ветренное воскресенье

В воскресенье, 3 ноября, в течение суток в Украине и в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м / с.

Источник: Укргидрометцентр, КГГА

Детали: В связи с прогнозами синоптиков установлен I уровень опасности.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей столицы соблюдать основные рекомендации при сильном ветре - плотно закрывать все окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу, на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев, а в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии.

С понедельника, по прогнозам Гидрометцентра, в Украине ожидается потепление, в западных областях - с дождями, на остальной территории переменная облачность.

Днем 4 ноября температура достигнет +16...+18, ночью +8...+10, на крайнем востоке ночью +1...-1.

5 ноября дожди сместятся в центральные, северные и восточныы регионы, на западе - без осадков. Днем местами ожидается до +19 градусов, на востоке до +14, ночью +8...+10, на юге до +13.

6 ноября дожди вернутся на Закарпатье и на запад Украины, в остальных областях - переменная облачность, днем ​​на юге до +21, в других регионах до +17...+19.