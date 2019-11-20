Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Главные новости вторника и ночи: баттл Тимошенко-Зеленский, "нормандский формат"

Среда, 20 ноября 2019, 07:00

Зеленский и Тимошенко обменялись любезностями в постах на Facebook, президент рассказал, чего ожидает от встречи в "нормандском формате" — новости, которые были актуальны 19 ноября.

О Тимошенко-Зеленском

В эфире программы "Свобода слова" на ICTV лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что предлагала президенту Владимиру Зеленскому кадры из своей команды еще в начале его каденции, в рамках реализации ее программы "Нового курса".

Зеленский заявил, что Тимошенко действительно приходила к нему с предложением трудоустроить своих кандидатов на "сладкие" должности, а взамен предлагала голоса нардепов партии в Верховной Раде.

Лидер "Батькивщины" язвительно ответила президенту на его "комплимент относительно фигуры" и намекнула, что должность президента Украины не вечна.

О "нормандском формате"

Зеленский ожидает, что саммит "нормандского формата" поможет в вопросе освобождения украинских пленных.

По данным российского издания "Коммерсантъ", в Париже также может произойти двусторонняя встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше четырёх тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Народные депутаты от "Слуги народа" зарегистрировали законопроект №2450, которым предлагают разрешить гражданам менять отчество.

С 20 ноября водителей будут штрафовать за перевозку детей без автокресел — 510 гривен за первое нарушение, 850 — за следующие на протяжении года.

В Высшем антикоррупционном суде зачитали обвинительный акт по делу экс-руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова, которому инкриминируют незаконные отсрочки уплаты налогов.

Зеленский подписал закон об обеспечении свободного доступа граждан к побережью водоемов.

Бориспольский суд отпустил Олега Ляшко, подозреваемого в насилии в отношении государственного деятеля, на поруки народных депутатов.

Важного свидетеля по делу импичмента Трампа могут спрятать на военной базе



Украинская правда
Темы: ЗеленскийТимошенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
Зеленский
Зеленский вел "селектор" под звуки ПВО и совещался с Будановым, Залужным и Неижпапой
Зеленский о решении СНБО: Увольняем всех областных военкомов
Зеленский отметил саперов, которые обеспечивают контрнаступление Сил обороны
Последние новости
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
Все новости...
Реклама: