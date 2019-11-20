Главные новости вторника и ночи: баттл Тимошенко-Зеленский, "нормандский формат"

Зеленский и Тимошенко обменялись любезностями в постах на Facebook, президент рассказал, чего ожидает от встречи в "нормандском формате" — новости, которые были актуальны 19 ноября.

О Тимошенко-Зеленском

В эфире программы "Свобода слова" на ICTV лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что предлагала президенту Владимиру Зеленскому кадры из своей команды еще в начале его каденции, в рамках реализации ее программы "Нового курса".

Зеленский заявил, что Тимошенко действительно приходила к нему с предложением трудоустроить своих кандидатов на "сладкие" должности, а взамен предлагала голоса нардепов партии в Верховной Раде.

Лидер "Батькивщины" язвительно ответила президенту на его "комплимент относительно фигуры" и намекнула, что должность президента Украины не вечна.

О "нормандском формате"

Зеленский ожидает, что саммит "нормандского формата" поможет в вопросе освобождения украинских пленных.

По данным российского издания "Коммерсантъ", в Париже также может произойти двусторонняя встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше четырёх тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Народные депутаты от "Слуги народа" зарегистрировали законопроект №2450, которым предлагают разрешить гражданам менять отчество.

С 20 ноября водителей будут штрафовать за перевозку детей без автокресел — 510 гривен за первое нарушение, 850 — за следующие на протяжении года.

В Высшем антикоррупционном суде зачитали обвинительный акт по делу экс-руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова, которому инкриминируют незаконные отсрочки уплаты налогов.

Зеленский подписал закон об обеспечении свободного доступа граждан к побережью водоемов.

Бориспольский суд отпустил Олега Ляшко, подозреваемого в насилии в отношении государственного деятеля, на поруки народных депутатов.

Важного свидетеля по делу импичмента Трампа могут спрятать на военной базе





