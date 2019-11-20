Совет при Зеленском призвал Портнова не прикрываться удостоверением журналиста

Совет по защите свободы слова и прав журналистов при президенте осудил давление экс-заместителя главы Администрации президента Януковича Андрея Портнова на программу расследований "Схемы" и призвал его не использовать журналистское удостоверение.

Источник: "Детектор медиа", комментарий секретаря совета Вадима Миського УП, телеграмм канал Портнова

Текст заявления: "Совет по защите свободы слова и прав журналистов при президенте выражает свою поддержку коллегам из программы журналистских расследований "Схемы" (Радио Свобода/Радио Свободная Европа), осуждает разглашение персональных данных сотрудников программы "Схемы", а также давление и угрозы в их адрес со стороны бывшего народного депутата и экс-заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова".

Детали: Члены совета отметили, что обнародование персональных данных сотрудников медиа ставит под угрозу их жизнь и здоровье, а угрозы и давление имеют очевидные признаки препятствования законной профессиональной деятельности журналистов.

Совет также призвал Портнова не использовать журналистское удостоверение и не настаивать на защите его журналистских прав, потому что он "прежде всего является политиком и профессиональным юристом".

По словам секретаря совета Вадима Миського, инициаторами данного заявления были Сергей Томиленко и Наталья Гуменюк. Его рассмотрели в электронном режиме 20 ноября. Поддержали заявление 9 из 15 членов совета.

Он уточнил, что не поддержали решение "представители условно каналов ZIK (Наталья Влащенко, воздержалась) и 112 (Людмила Писанко, не голосовала) которые в совете есть, и несколько человек, которые сейчас за границей и не принимали участия в голосовании".

В частности, не принимали участия в голосовании Татьяна Лебедева и Тарас Шевченко.

По словам Миського, надежды, что Портнов прислушается к этому заявлению, у совета нет, но это решение преследовало цель показать, что совет не расценивает Портнова как журналиста и осуждает его давление.

Он также рассказал, что на прошлом очном заседании совет заслушал представителей МВД и Нацполиции, которые сообщили, что пока в действиях журналистов "Схем" не видят незаконной слежки за Портновым, потому что это происходило в публичных местах.

Сам Портнов в телеграмме написал, что "принял заявление к сведению", но вместе с тем сказал, что и в дальнейшем будет публиковать персональные данные журналистов и их родных, если заметит их в радиусе 10 км.

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