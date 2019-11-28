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Закон о наказании за незаконное обогащение вступил в силу

Четверг, 28 ноября 2019, 08:39

Закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение вступил в силу на следующий день после опубликования его в издании Верховной Рады "Голос Украины".

Источник: Украинская правда, УНИАН

Детали: Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за обретение таких активов" (№ 263-IX) дополняет Уголовный кодекс новой статьей 368-5 "Незаконное обогащения ".

Согласно ей приобретения должностными лицами активов, стоимость которых более чем на 6,5 тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан превышает их законные доходы, карается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Также внесены изменения в Гражданский процессуальный кодекс, согласно которым дела о признании активов необоснованными и их взыскание в доход государства рассматривает Высший антикоррупционный суд.

Иск о признании необоснованными активов и их взыскание в доход государства предъявляется к активам, приобретенным после вступления в силу этого закона, если разница между их стоимостью и законными доходами чиновника в 500 и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, а также по доходам от этих активов.

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Предыстория:

  • 26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание для чиновников за незаконное обогащение, узаконенную Верховной Радой 8 созыва. Одним из аргументов суда была презумпция невиновности, закрепленная в Конституции.
  • В июне президент Владимир Зеленский подал проект закона, которым вновь предлагалось наказывать госслужащих за сомнительные активы.
  • 31 октября Верховная Рада 9 созыва проголосовала за возвращение в Уголовный кодекс статьи, предусматривающей наказание за незаконное обогащение.
  • 25 ноября Зеленский подписал закон о возобновлении уголовной ответственности за незаконное обогащение.

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Темы: законодательство
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