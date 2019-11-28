Для Альперіна проситимуть арешт або заставу 288 мільйонів – джерело

Правоохоронці будуть клопотати про тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 288 мільйонів гривень для Вадима Альперіна, якого підозрюють в організації схеми із розмитненням імпортованих товарів за заниженими цінами.

Джерело: поінформований співрозмовник "Української правди"

Деталі: За словами джерела, обвинувачення буде клопотати про арешт Альперіна із альтернативою внесення застави у 288 мільйонів гривень.

Запобіжний захід йому обиратимуть у Вищому антикорупційному суді, ймовірно, 29 листопада.

Наразі підозрюваний знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

Що передувало: Національне антикорупційне бюро затримало Вадима Альперіна, коли він з адвокатом прийшов до слідчих. За даними слідства, він – очільник злочинної організації, яка шляхом махінацій незаконно завозила товари в Україну. Схема завдала інтересам держави понад 77,7 млн грн збитків.

28 листопада Альперіну оголосили підозру за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України ("зловживання владою або службовим становищем").

До того детективи НАБУ затримали 10 осіб за підозрою в скоєнні злочинів, пов'язаних з порушенням митного законодавства.

Зокрема повідомлялося, що був затриманий заступник начальника Київської міської митниці ДФС Сергій Тупальський.

Справа, в рамках якої затримали митника, пов'язана з "одним з найвідоміших контрабандистів" України одеським бізнесменом Вадимом Альперіним, який нібито пропонував детективам НАБУ хабар у 800 тисяч доларів.

Джерело УП повідомило, що Альперіну вдалося втекти. Президент Володимир Зеленський у своєму повідомленні на Facebook підтвердив втечу Альперіна і попросив українців "допомогти" втікачу зустрітись із детективами НАБУ. Навіть пообіцяв цінний подарунок за допомогу.

Після цього в Facebook з’явився акаунт Альперіна, який запевнив, що сам прийде на допит.

Знати більше: "Хабар на мільйон. Чому заарештували одеського "короля контрабанди" Альперіна"

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