Для Альперіна проситимуть арешт або заставу 288 мільйонів – джерело

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Четвер, 28 листопада 2019, 17:41

Правоохоронці будуть клопотати про тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 288 мільйонів гривень для Вадима Альперіна, якого підозрюють в організації схеми із розмитненням імпортованих товарів за заниженими цінами.

Джерело: поінформований співрозмовник "Української правди"

Деталі: За словами джерела, обвинувачення буде клопотати про арешт Альперіна із альтернативою внесення застави у 280 мільйонів гривень.

Запобіжний захід йому обиратимуть у Вищому антикорупційному суді, ймовірно, 29 листопада.

Наразі підозрюваний знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

Що передувало: Національне антикорупційне бюро затримало Вадима Альперіна, коли він з адвокатом прийшов до слідчих. За даними слідства, він – очільник злочинної організації, яка шляхом махінацій незаконно завозила товари в Україну. Схема завдала інтересам держави понад 77,7 млн грн збитків.

28 листопада Альперіну оголосили підозру за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України ("зловживання владою або службовим становищем"). 

До того детективи НАБУ затримали 10 осіб за підозрою в скоєнні злочинів, пов'язаних з порушенням митного законодавства.

Зокрема повідомлялося, що був затриманий заступник начальника Київської міської митниці ДФС Сергій Тупальський.

Справа, в рамках якої затримали митника, пов'язана з "одним з найвідоміших контрабандистів" України одеським бізнесменом Вадимом Альперіним, який нібито пропонував детективам НАБУ хабар у 800 тисяч доларів.

Джерело УП повідомило, що Альперіну вдалося втекти. Президент Володимир Зеленський у своєму повідомленні на Facebook підтвердив втечу Альперіна і попросив українців "допомогти" втікачу зустрітись із детективами НАБУ. Навіть пообіцяв цінний подарунок за допомогу.

Після цього в Facebook з’явився акаунт Альперіна, який запевнив, що сам прийде на допит.

Знати більше: "Хабар на мільйон. Чому заарештували одеського "короля контрабанди" Альперіна"

Передісторія: 

  • У січні 2018 року прокуратура АР Крим спільно зі СБУ викрила контрабандну "схему Альперіна", робота якої могла завдати близько 700 мільйонів гривень збитків держбюджету.
  • Одеське угруповання контрабандистів створило десятки фірм-одноденок, директорами яких були підставні особи. Ці компанії отримували великий обсяг товару з Китаю (взуття, тканини, сумки тощо). Постачанням товару з Китаю займались аналогічні фірми-прокладки. Контракти ж фактично фабрикували в Одесі. У документах вказували вартість товару, занижену в десять та більше разів.
  • Митники коригували митну вартість товару до рівня, який відповідав реальній вартості, але представники одеських компаній, користуючись 55-ою статтею Митного кодексу, вносили на рахунки митниці відповідні фінансової гарантії, що давало можливість направити товар у вільний обіг.
  • Далі ці компанії-імпортери зверталися до одного з одеських судів. І група суддів скасовувала рішення митниці, фактично зобов’язуючи її розмитнювати товар за значно заниженою вартістю та повертати імпортерові його фінансову гарантію.
  • У листопаді 2017 року повідомлялося про арешт 450 мільйонів, що належать двом десяткам одеських компаній-імпортерів, які контролював Альперін.
  • Пізніше стало відомо, що Альперін пропонував детективам НАБУ хабар у 800 тисяч доларів за зняття цього арешту.
  • Печерський райсуд Києва заарештував Альперіна на 60 діб із альтернативою внесення застави в 21 млн грн.
  • У грудні бізнесмен після внесення застави вийшов з-під варти.

Українська правда
Теми: контрабанда НАБУ Антикорупційна прокуратура суд


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