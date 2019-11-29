Суд по Альперину ушел на перерыв, ему просят вызвать "скорую"

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Пятница, 29 ноября 2019, 13:18

Адвокат Вадима Альперина, которого подозревают в организации схемы с растаможкой импортируемых товаров по заниженным ценам, попросил вызвать подзащитному скорую помощь. Заседание перенесли на 14.00.

Источник: заседание ВАКС 29 ноября, Twitter ЦПК и Transparency Ukraine

Дословно ЦПК: "По украинской традиции, во время избрания меры пресечения фигуранту коррупционного преступления, у него появляются болезни. Адвокат просит вызвать скорую..."

Детали: Заседание Высшего антикоррупционного суда началось примерно в 12.00, однако суд сразу ушел на перерыв в 40 минут, потому что второй адвокат Альперина находился на другом суде (адвокат Альперина защищает экс-депутата Сергея Пашинского в Печерском райсуде столицы, 29 ноября решается вопрос о продлении меры пресечения Пашинскому).

По состоянию на 13.00 адвокат "короля контрабанды" не появился в суде, поэтому судья еще раз объявила перерыв с учетом обеденного перерыва - до 14:00.

Украинская правда


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