Адвокат Вадима Альперина, которого подозревают в организации схемы с растаможкой импортируемых товаров по заниженным ценам, попросил вызвать подзащитному скорую помощь. Заседание перенесли на 14.00.

Источник: заседание ВАКС 29 ноября, Twitter ЦПК и Transparency Ukraine

Прямая речь адвоката: "Хотел бы сообщить, что в период нахождения моего подзащитного с работниками полиции, он пожаловался на состояние своего здоровья. Выпил лекарства, но есть необходимость вызвать скорую. Это не будет связано с отложением заседания, но в это время хотя бы померить давление человеку.

Такое заболевание оно не является выявленным сегодня, это постоянно такая ситуация".

Детали: По словам адвоката, в Альперина проблемы с давлением. Сам подозреваемый подтвердил судьи, что ему нужна медицинская помощь.

фото: ЦПК

Заседание Высшего антикоррупционного суда началось примерно в 12.00, однако суд сразу ушел на перерыв в 40 минут, потому что второй адвокат Альперина находился на другом суде (адвокат Альперина защищает экс-депутата Сергея Пашинского в Печерском райсуде столицы, 29 ноября решается вопрос о продлении меры пресечения Пашинскому).

По состоянию на 13.00 адвокат "короля контрабанды" не появился в суде, поэтому судья еще раз объявила перерыв с учетом обеденного перерыва - до 14:00.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит арестовать Альперина с альтернативой внесения 288 млн грн залога.

фото: ЦПК

Что предшествовало: Национальное антикоррупционное бюро задержало Вадима Альперина, когда он с адвокатом пришел к следователям. По данным следствия, он - глава преступной организации, которая путем махинаций незаконно ввозила товары в Украину. Схема нанесла интересам государства более 77,7 млн грн убытков.

28 ноября Альперину объявили подозрение по ч.1 ст.255, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 УК Украины ( "злоупотребление властью или служебным положением").

До этого детективы НАБУ задержали 10 человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства.

В частности сообщалось, что был задержан заместитель начальника Киевской городской таможни ГФС Сергей Тупальский.

Дело, в рамках которого задержали таможенника, связано с "одним из самых известных контрабандистов" Украины одесским бизнесменом Вадимом Альпериным.

Источник УП сообщил, что Альперину удалось скрыться. Президент Владимир Зеленский в своем сообщении на Facebook подтвердил побег Альперина и попросил украинцев "помочь" беглецу встретиться с детективами НАБУ. Даже пообещал ценный подарок за помощь.

После этого в Facebook появился аккаунт Альперина, который заверил, что сам придет на допрос.

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