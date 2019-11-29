Альперіну просять викликати "швидку", суд пішов на перерву
Адвокат Вадима Альперіна, якого підозрюють в організації схеми із розмитненням імпортованих товарів за заниженими цінами, попросив викликати підзахисному швидку допомогу. Засідання перенесли на 14.00.
Джерело: засідання ВАКС 29 листопада, Twitter ЦПК і Transparency Ukraine
Пряма мова адвоката: "Хотів би повідомити, що в період знаходження мого підзахисного з працівниками поліції, він поскаржився на стан свого здоров'я. Випив певні ліки, але є необхідність викликати швидку. Це не буде пов'язано з відкладенням засідання, але на цей час хоча б поміряти тиск людині.
Таке захворювання воно не є виявленим сьогодні, це постійно така ситуація".
Деталі: За словами адвоката, у Альперіна проблеми з тиском. Сам підозрюваний підтвердив судді, що йому потрібна медична допомога.
Засідання Вищого антикорупційного суду почалося приблизно о 12.00, проте суд одразу пішов на перерву у 40 хвилин, тому що другий адвокат Альперіна перебував на іншому суді ( адвокат Альперіна захищає ексдепутата Сергія Пашинського у Печерському райсуді столиці, 29 листопада вирішується питання щодо подовження запобіжного заходу Пашинському).
Станом на 13.00 адвокат "короля контрабанди" не з’явився у суд, тому суддя ще раз оголосила перерву з урахування обідньої перерви — до 14:00.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить арештувати Альперіна з альтернативою внесення 288 млн грн застави.
Що передувало: Національне антикорупційне бюро затримало Вадима Альперіна, коли він з адвокатом прийшов до слідчих. За даними слідства, він – очільник злочинної організації, яка шляхом махінацій незаконно завозила товари в Україну. Схема завдала інтересам держави понад 77,7 млн грн збитків.
28 листопада Альперіну оголосили підозру за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України ("зловживання владою або службовим становищем").
До того детективи НАБУ затримали 10 осіб за підозрою в скоєнні злочинів, пов'язаних з порушенням митного законодавства.
Зокрема повідомлялося, що був затриманий заступник начальника Київської міської митниці ДФС Сергій Тупальський.
Справа, в рамках якої затримали митника, пов'язана з "одним з найвідоміших контрабандистів" України одеським бізнесменом Вадимом Альперіним, який нібито пропонував детективам НАБУ хабар у 800 тисяч доларів.
Джерело УП повідомило, що Альперіну вдалося втекти. Президент Володимир Зеленський у своєму повідомленні на Facebook підтвердив втечу Альперіна і попросив українців "допомогти" втікачу зустрітись із детективами НАБУ. Навіть пообіцяв цінний подарунок за допомогу.
Після цього в Facebook з’явився акаунт Альперіна, який запевнив, що сам прийде на допит.
Знати більше: "Хабар на мільйон. Чому заарештували одеського "короля контрабанди" Альперіна"
Передісторія:
- У січні 2018 року прокуратура АР Крим спільно зі СБУ викрила контрабандну "схему Альперіна", робота якої могла завдати близько 700 мільйонів гривень збитків держбюджету.
- Одеське угруповання контрабандистів створило десятки фірм-одноденок, директорами яких були підставні особи. Ці компанії отримували великий обсяг товару з Китаю (взуття, тканини, сумки тощо). Постачанням товару з Китаю займались аналогічні фірми-прокладки. Контракти ж фактично фабрикували в Одесі. У документах вказували вартість товару, занижену в десять та більше разів.
- Митники коригували митну вартість товару до рівня, який відповідав реальній вартості, але представники одеських компаній, користуючись 55-ою статтею Митного кодексу, вносили на рахунки митниці відповідні фінансової гарантії, що давало можливість направити товар у вільний обіг.
- Далі ці компанії-імпортери зверталися до одного з одеських судів. І група суддів скасовувала рішення митниці, фактично зобов’язуючи її розмитнювати товар за значно заниженою вартістю та повертати імпортерові його фінансову гарантію.
- У листопаді 2017 року повідомлялося про арешт 450 мільйонів, що належать двом десяткам одеських компаній-імпортерів, які контролював Альперін.
- Пізніше стало відомо, що Альперін пропонував детективам НАБУ хабар у 800 тисяч доларів за зняття цього арешту.
- Печерський райсуд Києва заарештував Альперіна на 60 діб із альтернативою внесення застави в 21 млн грн.
- У грудні бізнесмен після внесення застави вийшов з-під варти.