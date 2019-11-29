Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Альперіну просять викликати "швидку", суд пішов на перерву

П'ятниця, 29 листопада 2019, 12:18
Альперіну просять викликати швидку, суд пішов на перерву

Адвокат Вадима Альперіна, якого підозрюють в організації схеми із розмитненням імпортованих товарів за заниженими цінами, попросив викликати підзахисному швидку допомогу. Засідання перенесли на 14.00.

Джерело: засідання ВАКС 29 листопада, Twitter ЦПК і Transparency Ukraine

Пряма мова адвоката: "Хотів би повідомити, що в період знаходження мого підзахисного з працівниками поліції, він поскаржився на стан свого здоров'я. Випив певні ліки, але є необхідність викликати швидку. Це не буде пов'язано з відкладенням засідання, але на цей час хоча б поміряти тиск людині.

Таке захворювання воно не є виявленим сьогодні, це постійно така ситуація". 

Деталі: За словами адвоката, у Альперіна проблеми з тиском. Сам підозрюваний підтвердив судді, що йому потрібна медична допомога.

 
фото: ЦПК

Засідання Вищого антикорупційного суду почалося приблизно о 12.00, проте суд одразу пішов на перерву у 40 хвилин, тому що другий адвокат Альперіна перебував на іншому суді ( адвокат Альперіна захищає ексдепутата Сергія Пашинського у Печерському райсуді столиці, 29 листопада вирішується питання щодо подовження запобіжного заходу Пашинському).

Станом на 13.00 адвокат "короля контрабанди" не з’явився у суд, тому суддя ще раз оголосила перерву з урахування обідньої перерви — до 14:00.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить арештувати Альперіна з альтернативою внесення 288 млн грн застави.

 
фото: ЦПК

Що передувало: Національне антикорупційне бюро затримало Вадима Альперіна, коли він з адвокатом прийшов до слідчих. За даними слідства, він – очільник злочинної організації, яка шляхом махінацій незаконно завозила товари в Україну. Схема завдала інтересам держави понад 77,7 млн грн збитків.

28 листопада Альперіну оголосили підозру за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України ("зловживання владою або службовим становищем"). 

До того детективи НАБУ затримали 10 осіб за підозрою в скоєнні злочинів, пов'язаних з порушенням митного законодавства.

Зокрема повідомлялося, що був затриманий заступник начальника Київської міської митниці ДФС Сергій Тупальський.

Справа, в рамках якої затримали митника, пов'язана з "одним з найвідоміших контрабандистів" України одеським бізнесменом Вадимом Альперіним, який нібито пропонував детективам НАБУ хабар у 800 тисяч доларів.

Джерело УП повідомило, що Альперіну вдалося втекти. Президент Володимир Зеленський у своєму повідомленні на Facebook підтвердив втечу Альперіна і попросив українців "допомогти" втікачу зустрітись із детективами НАБУ. Навіть пообіцяв цінний подарунок за допомогу.

Після цього в Facebook з’явився акаунт Альперіна, який запевнив, що сам прийде на допит.

Знати більше: "Хабар на мільйон. Чому заарештували одеського "короля контрабанди" Альперіна"

Передісторія: 

  • У січні 2018 року прокуратура АР Крим спільно зі СБУ викрила контрабандну "схему Альперіна", робота якої могла завдати близько 700 мільйонів гривень збитків держбюджету.
  • Одеське угруповання контрабандистів створило десятки фірм-одноденок, директорами яких були підставні особи. Ці компанії отримували великий обсяг товару з Китаю (взуття, тканини, сумки тощо). Постачанням товару з Китаю займались аналогічні фірми-прокладки. Контракти ж фактично фабрикували в Одесі. У документах вказували вартість товару, занижену в десять та більше разів.
  • Митники коригували митну вартість товару до рівня, який відповідав реальній вартості, але представники одеських компаній, користуючись 55-ою статтею Митного кодексу, вносили на рахунки митниці відповідні фінансової гарантії, що давало можливість направити товар у вільний обіг.
  • Далі ці компанії-імпортери зверталися до одного з одеських судів. І група суддів скасовувала рішення митниці, фактично зобов’язуючи її розмитнювати товар за значно заниженою вартістю та повертати імпортерові його фінансову гарантію.
  • У листопаді 2017 року повідомлялося про арешт 450 мільйонів, що належать двом десяткам одеських компаній-імпортерів, які контролював Альперін.
  • Пізніше стало відомо, що Альперін пропонував детективам НАБУ хабар у 800 тисяч доларів за зняття цього арешту.
  • Печерський райсуд Києва заарештував Альперіна на 60 діб із альтернативою внесення застави в 21 млн грн.
  • У грудні бізнесмен після внесення застави вийшов з-під варти.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: контрабандасудАнтикорупційна прокуратураАнтикорупційний суд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
контрабанда
ЄС не фіксує значної контрабанди зброї з України – єврокомісарка в Києві
В Україну намагалися ввезти майже цілий літак по частинах – митники
Поліція затримала турка-контрабандиста героїну, якого шукав Інтерпол
Останні новини
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
Усі новини...
Реклама: