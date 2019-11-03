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На Тернопольщине из-за ДТП перекрывали дорогу международного значения

Воскресенье, 3 ноября 2019, 11:47

В связи с ДТП в Тернопольской области в воскресенье было временно ограничено движение по дороге международного значения М-19.

Источник: патрульная полиция Тернопольской области

Дословно: "В связи с оформлением дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вблизи с. Кровинка, Теребовлянского района Тернопольской области, движение по участку дороги М-19 (Доманово - Ковель - Черновцы -Тереблече), где произошло событие, временно ограничено.

Тернопольские патрульные обеспечивают безопасность дорожного движения. Пожалуйста, учтите эту информацию и, по возможности, воспользуйтесь другими маршрутами".

Детали: Как видно из опубликованного фото, грузовик перевернулся и полностью перегородил дорогу.

 

Обновление: В 13:25 патрульная полиция Тернопольской области сообщила, что движение по автодороге М-19 полностью восстановлено.

В дорожной аварии никто не пострадал. На 35-летнего водителя грузовика инспекторы составили протокол по ст. 124 КУоАП (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП).

Справка: Трасса М19 – автомобильный путь международного значения на территории Украины, длиной 512 км, пролегает от перехода Доманово (Волынская область) до автомобильного пограничного перехода Порубное (Черновицкая область). На территории Украины является частью Европейского автомобильного маршрута E85.

Украинская правда

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Темы: ДТПдороги
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