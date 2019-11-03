В связи с ДТП в Тернопольской области временно ограничено движение по дороге международного значения М-19.

Источник: патрульная полиция Тернопольской области

Дословно: "В связи с оформлением дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вблизи с. Кровинка, Теребовлянского района Тернопольской области, движение по участку дороги М-19 (Доманово - Ковель - Черновцы -Тереблече), где произошло событие, временно ограничено.

Тернопольские патрульные обеспечивают безопасность дорожного движения. Пожалуйста, учтите эту информацию и, по возможности, воспользуйтесь другими маршрутами".

Детали: Как видно из опубликованного фото, грузовик перевернулся и полностью перегородил дорогу.

Справка: Трасса М19 – автомобильный путь международного значения на территории Украины, длиной 512 км, пролегает от перехода Доманово (Волынская область) до автомобильного пограничного перехода Порубное (Черновицкая область). На территории Украины является частью Европейского автомобильного маршрута E85.