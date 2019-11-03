На Тернопольщине из-за ДТП перекрыта дорога международного значения

629 просмотров
Воскресенье, 3 ноября 2019, 12:47

В связи с ДТП в Тернопольской области временно ограничено движение по дороге международного значения М-19.

Источник: патрульная полиция Тернопольской области

Дословно: "В связи с оформлением дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вблизи с. Кровинка, Теребовлянского района Тернопольской области, движение по участку дороги М-19 (Доманово - Ковель - Черновцы -Тереблече), где произошло событие, временно ограничено.

Тернопольские патрульные обеспечивают безопасность дорожного движения. Пожалуйста, учтите эту информацию и, по возможности, воспользуйтесь другими маршрутами".

Детали: Как видно из опубликованного фото, грузовик перевернулся и полностью перегородил дорогу.

 

Справка: Трасса М19 – автомобильный путь международного значения на территории Украины, длиной 512 км, пролегает от перехода Доманово (Волынская область) до автомобильного пограничного перехода Порубное (Черновицкая область). На территории Украины является частью Европейского автомобильного маршрута E85.

Украинская правда
Темы: ДТП дороги


powered by lun.ua
Материалы по теме
Два человека погибли в ДТП в Черкасской области 3 ноября 2019, 05:31
ДТП в Хмельницкой области: Число жертв возросло до 13 человек 2 ноября 2019, 18:14
В Хмельницкой области перевернулся автобус: 8 травмированных 2 ноября 2019, 14:13
Все новости
Главные новости
В ОП опровергли информацию о драке между Богданом и Бакановым
"Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж очередной иск против "Газпрома"
Трамп ненавидел Украину с первых дней президентства – WP
Трамп хочет пригласить Зеленского в Белый дом
Все новости
Культура

Сладости или смерть: откуда появился Хэллоуин и почему он так популярен?

поясняет Супрун

Какие бывают запоры и что с ними делать?

опрос

Чернобыль и Северное сияние – наиболее популярные мечты туристов

Поиск по сайту
Архив
Весь архів