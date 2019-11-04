В Белом доме не видят оснований для импичмента Трампа
В Белом доме убеждены, что просьба Дональда Трампа к Украине расследовать деятельность бывшего вице-президента Джо Байдена не является правонарушением, которое может стать основанием для импичмента.
Источник: "Голос Америки"
"Ничто здесь не может представлять собой "серьезное преступление или проступок", - заявила CNN старший помощник Трампа Келлиэнн Конуэй, имея в виду основания для импичмента президента, упомянутые в конституции США. Заявление Конуэй прозвучало спустя несколько дней после того, как подконтрольная демократам Палата представителей одобрила процедуру расследования относительно импичмента Трампа в связи с его действиями относительно Украины", - говорится в сообщении.
Как отмечается, вместе с тем Конуэй сказала, что ей неизвестно, требовал ли Трамп в обмен на разблокирование военной помощи Украине, чтобы Киев расследовал деятельность Джо Байдена и его сына Хантера.
"Давайте будем честными, - сказала она, - о чем там (в телефонном разговоре двух лидеров - УП) не упоминалось, так это о задержке помощи. Они получили эту помощь", - подчеркнула Конуэй.
Старший помощник хозяина Белого дома также отметила, что у Трампа "большое доверие" к американскому разведывательному сообществу. Но отказалась уточнить, верит ли Трамп выводам разведки о том, что именно Москва, а не Киев вмешивалась в выборы в США в 2016 году, чтобы помочь ему победить Хиллари Клинтон.
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Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст беседы
"Импичмент на фоне Зеленского: какие обвинения выдвинули Дональду Трампу"
Напомним:
- В расследовании обвинений по делу импичмента президента Дональда Трампа уже давали показания экс-спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, бывший посол США в Украине Мари Йованович, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, посол США в Европейском Союзе Гордон Сондленд, временно поверенный США в Украине Уильям Тейлор.
Предыстория:
- В начале сентября издание "The Washington Post" сообщило, что президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.
- Внимание к этому возросло из-за решения администрации Трампа выдать военную помощь Украине после задержки, которая расстроила членов Конгресса из обеих партий.
- 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
- Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
- Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. "На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.