В Белом доме не видят оснований для импичмента Трампа

В Белом доме убеждены, что просьба Дональда Трампа к Украине расследовать деятельность бывшего вице-президента Джо Байдена не является правонарушением, которое может стать основанием для импичмента.

Источник: "Голос Америки"

"Ничто здесь не может представлять собой "серьезное преступление или проступок", - заявила CNN старший помощник Трампа Келлиэнн Конуэй, имея в виду основания для импичмента президента, упомянутые в конституции США. Заявление Конуэй прозвучало спустя несколько дней после того, как подконтрольная демократам Палата представителей одобрила процедуру расследования относительно импичмента Трампа в связи с его действиями относительно Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, вместе с тем Конуэй сказала, что ей неизвестно, требовал ли Трамп в обмен на разблокирование военной помощи Украине, чтобы Киев расследовал деятельность Джо Байдена и его сына Хантера.

"Давайте будем честными, - сказала она, - о чем там (в телефонном разговоре двух лидеров - УП) не упоминалось, так это о задержке помощи. Они получили эту помощь", - подчеркнула Конуэй.

Старший помощник хозяина Белого дома также отметила, что у Трампа "большое доверие" к американскому разведывательному сообществу. Но отказалась уточнить, верит ли Трамп выводам разведки о том, что именно Москва, а не Киев вмешивалась в выборы в США в 2016 году, чтобы помочь ему победить Хиллари Клинтон.

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Напомним:

В расследовании обвинений по делу импичмента президента Дональда Трампа уже давали показания экс-спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, бывший посол США в Украине Мари Йованович, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, посол США в Европейском Союзе Гордон Сондленд, временно поверенный США в Украине Уильям Тейлор.

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