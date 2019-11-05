На неподконтрольной украинскому правительству территории в Золотом-5 в результате обстрела боевиков из стрелкового оружия получил ранения 16-летний подросток.

Источник: Отчет ОБСЕ за 2 ноября, пресс-служба Операции объединенных сил

Детали: Событие произошло еще 21 сентября. О нем говорится в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

В частности, в отчете говорится:"...1 ноября команда СММ уточняла сообщение о том, что 21 сентября парень (16 лет) получил ранения в результате огня из стрелкового оружия в н. п. Золотое-5 (Михайловка; неподконтрольный правительству, 61 км северо-западнее Луганска)".

Парня доставили в больницу неподконтрольного правительсту Первомайска (58 км к западу от Луганска)

Ему сделали операцию в связи с ранениями ребер. По словам медработников, парню также оказали психологическую помощь.

1 октября 40-летней матери подростка и 5 соседям (в возрасте 55-65 лет) сообщили, что молодой человек "получил ранения перед кофейней на улице Войкова в результате огня из стрелкового оружия после торжеств по случаю Дня села".

Командование ООС призвало во избежание опасности для жизни и здоровья воздерживаться от поездок на неподконтрольную территорию.

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