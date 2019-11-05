Оккупанты подстрелили подростка у кафе – ОБСЕ
На неподконтрольной украинскому правительству территории в Золотом-5 в результате обстрела боевиков из стрелкового оружия получил ранения 16-летний подросток.
Источник: Отчет ОБСЕ за 2 ноября, пресс-служба Операции объединенных сил
Детали: Событие произошло еще 21 сентября. О нем говорится в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
В частности, в отчете говорится:"...1 ноября команда СММ уточняла сообщение о том, что 21 сентября парень (16 лет) получил ранения в результате огня из стрелкового оружия в н. п. Золотое-5 (Михайловка; неподконтрольный правительству, 61 км северо-западнее Луганска)".
Парня доставили в больницу неподконтрольного правительсту Первомайска (58 км к западу от Луганска)
Ему сделали операцию в связи с ранениями ребер. По словам медработников, парню также оказали психологическую помощь.
1 октября 40-летней матери подростка и 5 соседям (в возрасте 55-65 лет) сообщили, что молодой человек "получил ранения перед кофейней на улице Войкова в результате огня из стрелкового оружия после торжеств по случаю Дня села".
Командование ООС призвало во избежание опасности для жизни и здоровья воздерживаться от поездок на неподконтрольную территорию.
Предыстория:
- В Золотом разведение началось 29 октября – несмотря на несоблюдение боевиками режима тишины в течение 7 дней.
- 1 ноября пресс-центр ООС сообщил, что в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области завершилось зеркальное разведение сил и средств.
- Рамочное решение о разведении сил и средств на Донбассе было подписано в сентябре 2016 года. Документ предполагал создание трех пилотных зон безопасности: Золотое, Петровское и Станица Луганская.
- 1 октября 2016 года на окраине города Золотое Луганской области состоялся отвод Вооруженных сил Украины на определенные рубежи, а 7 октября 2016 года военные отошли от Петровского Донецкой области. В Станице Луганской разведения буксовало из-за обстрелов.
- На этот раз разведения началось со Станицы Луганской 30 июня 2019 года.
- После разведения сил в Петровском и Золотом штаб Объединенных сил планировал начать разведение в районе Богдановки, потом – еще на 4-х участках, а потом уже вдоль всей линии соприкосновения.
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