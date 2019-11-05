На слушания в Конгресс вызвали руководителя администрации Трампа
Главы трех комитетов Палаты представителей отправили письмо с вызовом на показания в Конгрессе и.о. администрации Белого дома Мику Малвани.
Источник: "Укринформ"
Законодатели подозревают его в непосредственном исполнении распоряжений президента Трампа с целью создания давления на новое руководство Украины.
"Учитывая доказательства, собранные в ходе расследования по импичменту, а также открытых сообщений, мы считаем, что вы владеете существенными знаниями и информацией из первых рук, имеющими значение для следствия", - говорится в письме.
Как подчеркнули главы комитетов, расследование подтвердило, что Малвани мог быть непосредственно вовлечен в усилия, организованные президентом Трампом, его личным адвокатом Руди Джулиани и другими людьми, "чтобы отложить ожидаемую (президентом Украины - УП) встречу в Белом доме, а также почти $ 400 млн помощи".
По мнению следствия, это было сделано с целью давления на президента Зеленского, чтобы в Украине было инициировано расследование против Джо Байдена. Если бы это было реализовано, то принесло бы пользу личным политическим интересам президента Трампа и поставило бы под угрозу национальную безопасность США, подчеркнули члены Конгресса США.
Законодатели отметили, что ожидают и.о. главы администрации Белого дома на слушаниях, которые будут проведены в пятницу, 8 ноября в 9 утра.
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Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст беседы
"Импичмент на фоне Зеленского: какие обвинения выдвинули Дональду Трампу"
Напомним:
- В расследовании обвинений по делу импичмента президента Дональда Трампа уже давали показания экс-спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, бывший посол США в Украине Мари Йованович, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, посол США в Европейском Союзе Гордон Сондленд, временно поверенный США в Украине Уильям Тейлор.
Предыстория:
- В начале сентября издание "The Washington Post" сообщило, что президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.
- Внимание к этому возросло из-за решения администрации Трампа выдать военную помощь Украине после задержки, которая расстроила членов Конгресса из обеих партий.
- 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
- Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
- Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. "На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.