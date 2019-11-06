На слушания в Конгресс вызвали руководителя администрации Трампа

Главы трех комитетов Палаты представителей отправили письмо с вызовом на показания в Конгрессе и.о. администрации Белого дома Мику Малвани.

Источник: "Укринформ"

Законодатели подозревают его в непосредственном исполнении распоряжений президента Трампа с целью создания давления на новое руководство Украины.

"Учитывая доказательства, собранные в ходе расследования по импичменту, а также открытых сообщений, мы считаем, что вы владеете существенными знаниями и информацией из первых рук, имеющими значение для следствия", - говорится в письме.

Как подчеркнули главы комитетов, расследование подтвердило, что Малвани мог быть непосредственно вовлечен в усилия, организованные президентом Трампом, его личным адвокатом Руди Джулиани и другими людьми, "чтобы отложить ожидаемую (президентом Украины - УП) встречу в Белом доме, а также почти $ 400 млн помощи".

По мнению следствия, это было сделано с целью давления на президента Зеленского, чтобы в Украине было инициировано расследование против Джо Байдена. Если бы это было реализовано, то принесло бы пользу личным политическим интересам президента Трампа и поставило бы под угрозу национальную безопасность США, подчеркнули члены Конгресса США.

Законодатели отметили, что ожидают и.о. главы администрации Белого дома на слушаниях, которые будут проведены в пятницу, 8 ноября в 9 утра.

Знать больше:

Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст беседы

"Импичмент на фоне Зеленского: какие обвинения выдвинули Дональду Трампу"

Напомним:

В расследовании обвинений по делу импичмента президента Дональда Трампа уже давали показания экс-спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, бывший посол США в Украине Мари Йованович, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, посол США в Европейском Союзе Гордон Сондленд, временно поверенный США в Украине Уильям Тейлор.

Предыстория: