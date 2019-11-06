Оккупанты четыре раза перекрывали путь патрулям ОБСЕ

Боевики российских оккупационных войск продолжают ограничивать свободу передвижения патрулей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Источник: отчет ОБСЕ, передает "Укринформ"

"На блокпосту на восточной окраине н.п. Шевченко (неподконтрольный правительству, 69 км к югу от Донецка) двое вооруженных членов вооруженных формирований вновь отказали патрулю СММ в проезде в западном направлении до н.п. Николаевка (неподконтрольный правительству , 70 км к югу от Донецка), ссылаясь на то, что "высшее командование не было проинформировано", - говорится в отчете.

Как отмечается, второй случай произошел на блокпосту к северу от р. п. Заиченко (неподконтрольный правительству, 93 км южнее Донецка). Двое боевиков не пропустили патруль миссии в южном направлении Саханка (неподконтрольный правительству, 97 км к югу от Донецка), ссылаясь на "проведение работ по разминированию".

"На блокпосту к северу от Новоазовска (неподконтрольный правительству, 102 км к юго-востоку от Донецка) двое вооруженных членов вооруженных формирований снова отказали команде миссии в проезде до н.п.. Седово (неподконтрольный правительству, 106 км к югу от Донецка), ссылаясь на "присутствие диверсионной группы в районе", - информируют наблюдатели.

Кроме того, ориентировочно в 3 км юго-западнее н. п. Металлист (неподконтрольный правительству, 7 км к юго-западу от Луганска), член российских вооруженных формирований "отказал патрулю миссии в доступе к объекту военного типа, ссылаясь на отсутствие разрешения пропускать кого-либо на территорию объекта".