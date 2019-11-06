Оккупанты четыре раза перекрывали путь патрулям ОБСЕ

627 просмотров
Среда, 6 ноября 2019, 06:10

Боевики российских оккупационных войск продолжают ограничивать свободу передвижения патрулей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Источник: отчет ОБСЕ, передает "Укринформ"

"На блокпосту на восточной окраине н.п. Шевченко (неподконтрольный правительству, 69 км к югу от Донецка) двое вооруженных членов вооруженных формирований  вновь отказали патрулю СММ в проезде в западном направлении до н.п. Николаевка (неподконтрольный правительству , 70 км к югу от Донецка), ссылаясь на то, что "высшее командование не было проинформировано", - говорится в отчете.

Как отмечается, второй случай произошел на блокпосту к северу от р. п. Заиченко (неподконтрольный правительству, 93 км южнее Донецка). Двое боевиков не пропустили патруль миссии в южном направлении Саханка (неподконтрольный правительству, 97 км к югу от Донецка), ссылаясь на "проведение работ по разминированию".

"На блокпосту к северу от Новоазовска (неподконтрольный правительству, 102 км к юго-востоку от Донецка) двое вооруженных членов вооруженных формирований снова отказали команде миссии в проезде до н.п.. Седово (неподконтрольный правительству, 106 км к югу от Донецка), ссылаясь на "присутствие диверсионной группы в районе", - информируют наблюдатели.

Кроме того, ориентировочно в 3 км юго-западнее н. п. Металлист (неподконтрольный правительству, 7 км к юго-западу от Луганска), член российских вооруженных формирований "отказал патрулю миссии в доступе к объекту военного типа, ссылаясь на отсутствие разрешения пропускать кого-либо на территорию объекта".

Темы: Донбасс ОБСЕ


powered by lun.ua
Материалы по теме
Боевики 20 раз нарушили режим "тишины" – штаб ООС 5 ноября 2019, 07:12
Покориться общественным желаниям. Что Зеленский будет делать с Донбассом 5 ноября 2019, 06:00
МИД отреагировал на визит депутата Госдумы в Золотое 5 ноября 2019, 02:05
Все новости
Главные новости
Вблизи Олимпийской прорвало трубу: автомобили поплыли в кипятке
Убийство Кирилла Тлявова: следствие выяснило, кто выстрелил
Выборы в Раду: ЦИК наконец назвала победителя в последнем округе
Нардепы Левочкины владели банком, причастным к отмыванию $20 млрд – СМИ
Все новости
афиша

Куда пойти в ноябре? Топ событий Киева

исследование

Паника, как у людей: почему растения боятся дождя

безопасность

Автокресло: как ездить с ребенком в такси, как выбрать свое и есть ли альтернативы

Поиск по сайту
Архив
Весь архів