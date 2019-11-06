Часть Украины зальет дождями, на другой продлится апрельское чудо

В Украину придет холодный атмосферный фронт и принесет дожди на Запад и Север, а на юге, востоке и в центре будет держаться апрельская погода

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Детали: Поскольку фронт - холодный, то и, соответственно, температура воздуха снизится в этих же областях - в северной и западной части в течение дня ожидается + 9 + 14 градусов.

Однако на Юге, Востоке и в большинстве центральных областей сухо и +15 +22 градуса.

Ветер утихнет, направление - с северо-востока и востока.

В Киеве 7 ноября будет облачно с прояснениями, возможны дожди, особенно вечером.

В течение дня максимальная температура воздуха в столице будет колебаться вокруг 10 градусов.

8 ноября свежая погода задержится, а 9-10 ноября снова потеплеет.