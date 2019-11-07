Львовские медики советуются, как помочь девочке, травмированной лошадьми

Состояние 15-летней Олеси Шиян, которая из-за напуганных лошадей в центре Львова получила тяжелый перелом, остается тяжелым, девочка перенесла уже 7 операций

Медики созывали консилиум, еще один планируют провести 8 ноября, сообщает Zaxid.net.

"Воюем за ногу Олеси. Девочка каждый день в операционной: вчера была, сейчас и завтра будет", – рассказала изданию и.о. директора львовской областной детской больницы ОХМАТДЕТ Александра Бурда.

"Состояние тяжелое. У нее была ишемия нижней конечности из-за повреждения подколенной артерии, то есть нога некоторое время была обескровлена, а это дало негативные последствия. Поэтому мы делаем все для того, чтобы спасти ребенку ногу, консультируемся с лучшими специалистами", – добавила она.

6 ноября на консилиум позвали: заведующего ожогового центра 8-й городской клинической больницы Василия Савчина, который имеет большой опыт спасения детей с отмершими тканями после ожогов; сосудистого хирурга Львовской областной клинической больницы Романа Трутяка, который оперировал девочку сразу после травмы; работников кафедры детской хирургии Львовского национального медуниверситета и тому подобное.

8 ноября планируют провести еще один консилиум, на который пригласили специалистов из львовского военного госпиталя.

Никто из врачей не дает никаких прогнозов. О результатах совместной борьбы за травмированную ногу девочки смогут сообщить не ранее, чем через две недели.

Травмированную Олесю Шиян в начале недели навестил в больнице мэр Львова Андрей Садовой. Он пообещал, что мэрия поможет девочке всем необходимым для лечения.

Отец девочки Руслан Шиян сообщил, что каждый день на лекарства для Леси семья тратит от 10 тысяч гривен – и пока никаких средств от Львовского горсовета родители не получили.

"Первые дни – самые тяжелые, Олесе нужны дорогие лекарства. Сейчас тратим деньги, которые удалось собрать. Но лечение дочери будет длительным, поэтому от помощи неравнодушных мы не откажемся", – признался отец 15-летней девочки.

Желающие помочь могут перечислить средства Руслану Шияну: 4149 4991 3381 6205, ПриватБанк.

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