Показания Кента по делу импичмента Трампа: о Луценко и "порохоботах"

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент во время показаний в Конгрессе заявил, что экс-генпрокурор Юрий Луценко обещал отомстить бывшему послу США в Украине Мари Йованович. Также он сказал, что к кампании против дипломата привлекали "порохоботов".

Источник: "Голос Америки" со ссылкой на текст показаний Кента

Детали: По его словам, Луценко пытался отстранить от должности Йованович, передавая адвокату президента Дональда Трампа Рудольфу Джулиани информацию о ней.

Также он считает, что так называемые "порохоботы" совершали атаки на посла.

По его словам, окончательно отношения между ГПУ и посольством были испорчены после задержания Генпрокуратурой сотрудников НАБУ. Последние расследовали незаконную выдачу биометрических паспортов Государственной миграционной службой осенью 2017-го года.

Это дело для посольства была важным из-за фактов выдачи этих паспортов лицам, которые подавались на американскую визу.

Кроме Луценко, "коррумпированными украинцами" из которых устранили Йованович, Кент назвал главу САП Назара Холодницкого и прокурора Константина Кулика.

Напомним:

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент давал показания комитетам Палаты представителей еще в середине октября.

Бывший посол США в Украине Мари Йованович во время показаний перед Конгрессом заявила, что экс-генпрокурору Юрию Луценко не нравилось, что посольство призвало к реформе Генпрокуратуры.

Луценко в интервью американскому изданию The Hill заявлял, что Йованович дала ему список людей, которых попросила "не преследовать".

11 октября стало известно, что Йованович отстранили от должности после ее настояния на том, чтобы просьбы Джулиани к украинским официальным лицам о проведении расследований передавались исключительно по официальным каналам.

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