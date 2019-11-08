Показания Кента по делу импичмента Трампа: о Луценко и "порохоботах"

4441 просмотр
Пятница, 8 ноября 2019, 05:31

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент во время показаний в Конгрессе заявил, что экс-генпрокурор Юрий Луценко обещал отомстить бывшему послу США в Украине Мари Йованович. Также он сказал, что к кампании против дипломата привлекали "порохоботов".

Источник: "Голос Америки" со ссылкой на текст показаний Кента

Детали: По его словам, Луценко пытался отстранить от должности Йованович, передавая адвокату президента Дональда Трампа Рудольфу Джулиани информацию о ней.

Также он считает, что так называемые "порохоботы" совершали атаки на посла.

По его словам, окончательно отношения между ГПУ и посольством были испорчены после задержания Генпрокуратурой сотрудников НАБУ. Последние расследовали незаконную выдачу биометрических паспортов Государственной миграционной службой осенью 2017-го года.

Это дело для посольства была важным из-за фактов выдачи этих паспортов лицам, которые подавались на американскую визу.

Кроме Луценко, "коррумпированными украинцами" из которых устранили Йованович, Кент назвал главу САП Назара Холодницкого и прокурора Константина Кулика.

Напомним:

  • Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент давал показания комитетам Палаты представителей еще в середине октября.
  • Бывший посол США в Украине Мари Йованович во время показаний перед Конгрессом заявила, что экс-генпрокурору Юрию Луценко не нравилось, что посольство призвало к реформе Генпрокуратуры.
  • Луценко в интервью американскому изданию The Hill заявлял, что Йованович дала ему список людей, которых попросила "не преследовать".
  • 11 октября стало известно, что Йованович отстранили от должности после ее настояния на том, чтобы просьбы Джулиани к украинским официальным лицам о проведении расследований передавались исключительно по официальным каналам.

Предыстория:

  • В начале сентября издание "The Washington Post" сообщило, что президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.
  • Внимание к этому возросло из-за решения администрации Трампа выдать военную помощь Украине после задержки, которая расстроила членов Конгресса из обеих партий.
  • 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
  • Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
  • Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. "На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: США Луценко импичмент Трамп


powered by lun.ua
Материалы по теме
Трамп хотел заявления от Зеленского о расследовании против его оппонентов 8 ноября 2019, 03:20
Посол США: У Зеленского считают Порошенко виновным в последствиях войны на Донбассе 7 ноября 2019, 18:02
Хомчак и Аваков анонсировали начало разведения в Петровском 7 ноября 2019, 17:18
Все новости
Главные новости
Глава фракции "Голос" назвал еще один способ решения проблемы Донбасса
Бундестаг провалил голосование по Северному потоку-2
"Прямой" вживую показал "захват" телеканала
Bellingcat установила имя и место боевика РФ, разыскиваемого ГПУ за убийство
Все новости
школа

Сельская школа, которая "умирала": как обустроить открытый класс и принимать участие в международных проектах

исследование

Паника, как у людей: почему растения боятся дождя

безопасность

Автокресло: как ездить с ребенком в такси, как выбрать свое и есть ли альтернативы

Поиск по сайту
Архив
Весь архів