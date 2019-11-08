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Показания Кента по делу импичмента Трампа: о Луценко и "порохоботах"

Пятница, 8 ноября 2019, 04:31

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент во время показаний в Конгрессе заявил, что экс-генпрокурор Юрий Луценко обещал отомстить бывшему послу США в Украине Мари Йованович. Также он сказал, что к кампании против дипломата привлекали "порохоботов".

Источник: "Голос Америки" со ссылкой на текст показаний Кента

Детали: По его словам, Луценко пытался отстранить от должности Йованович, передавая адвокату президента Дональда Трампа Рудольфу Джулиани информацию о ней.

Также он считает, что так называемые "порохоботы" совершали атаки на посла.

По его словам, окончательно отношения между ГПУ и посольством были испорчены после задержания Генпрокуратурой сотрудников НАБУ. Последние расследовали незаконную выдачу биометрических паспортов Государственной миграционной службой осенью 2017-го года.

Это дело для посольства была важным из-за фактов выдачи этих паспортов лицам, которые подавались на американскую визу.

Кроме Луценко, "коррумпированными украинцами" из которых устранили Йованович, Кент назвал главу САП Назара Холодницкого и прокурора Константина Кулика.

Напомним:

  • Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент давал показания комитетам Палаты представителей еще в середине октября.
  • Бывший посол США в Украине Мари Йованович во время показаний перед Конгрессом заявила, что экс-генпрокурору Юрию Луценко не нравилось, что посольство призвало к реформе Генпрокуратуры.
  • Луценко в интервью американскому изданию The Hill заявлял, что Йованович дала ему список людей, которых попросила "не преследовать".
  • 11 октября стало известно, что Йованович отстранили от должности после ее настояния на том, чтобы просьбы Джулиани к украинским официальным лицам о проведении расследований передавались исключительно по официальным каналам.

Предыстория:

  • В начале сентября издание "The Washington Post" сообщило, что президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.
  • Внимание к этому возросло из-за решения администрации Трампа выдать военную помощь Украине после задержки, которая расстроила членов Конгресса из обеих партий.
  • 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
  • Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
  • Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. "На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.

Ольга Гетьманец, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАЛуценкоимпичментТрамп
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