"Слуга народа": Некоторые не голосовали за арест Дубневича, потому что не понимали, что это

Часть из депутатов от "Слуги народа" могла не проголосовать за разрешение на арест нардепа Ярослава Дубневича, потому что не понимала, что это значит.

Источник: интервью нардепа от "Слуги народа" Романа Грищука Bihus.Info

Прямая речь: "Там три было голосования. Причем за первое, насколько я понимаю, большинство проголосовало, если не все. Арест и привлечение к ответственности... Часть или не понимала, что это... Некоторые думали, что, возможно, это прямо в зале будет. Или не поняли, или не хотели понимать".

Детали: При этом нардеп отметил, что каждый из его коллег несет ответственность за то, как он проголосовал.

Грищук также акцентировал внимание на том, что за разрешения на задержание и арест Дубневича не проголосовали и другие фракции, в частности – "Европейская Солидарность".

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