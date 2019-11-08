"Слуга народа": Некоторые не голосовали за арест Дубневича, потому что не понимали, что это
Часть из депутатов от "Слуги народа" могла не проголосовать за разрешение на арест нардепа Ярослава Дубневича, потому что не понимала, что это значит.
Источник: интервью нардепа от "Слуги народа" Романа Грищука Bihus.Info
Прямая речь: "Там три было голосования. Причем за первое, насколько я понимаю, большинство проголосовало, если не все. Арест и привлечение к ответственности... Часть или не понимала, что это... Некоторые думали, что, возможно, это прямо в зале будет. Или не поняли, или не хотели понимать".
Детали: При этом нардеп отметил, что каждый из его коллег несет ответственность за то, как он проголосовал.
Грищук также акцентировал внимание на том, что за разрешения на задержание и арест Дубневича не проголосовали и другие фракции, в частности – "Европейская Солидарность".
Предыстория:
- 31 октября Верховная Рада сняла с Ярослава Дубневича неприкосновенность и позволила арест нардепа. В тот же день Дубневичу вручили подозрение.
- 2 ноября Высший Антикоррупционный суд избрал нардепу Ярославу Дубневичу, которого подозревают в хищении более 93 миллионов гривен на схеме с закупками в "Укрзализныце", меру пресечения в виде залога в размере 100 млн грн.
- Дубневич после суда заявил, что не знает, где найти такую сумму.
- 4 ноября нардеп подал апелляцию на решение суда.
- 7 ноября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда определила для Дубневича меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога 90 миллионов гривен.