"Слуга народа": Некоторые не голосовали за арест Дубневича, потому что не понимали, что это

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Пятница, 8 ноября 2019, 11:28

Часть из депутатов от "Слуги народа" могла не проголосовать за разрешение на арест нардепа Ярослава Дубневича, потому что не понимала, что это значит.

Источник: интервью нардепа от "Слуги народа" Романа Грищука Bihus.Info

Прямая речь: "Там три было голосования. Причем за первое, насколько я понимаю, большинство проголосовало, если не все. Арест и привлечение к ответственности... Часть или не понимала, что это... Некоторые думали, что, возможно, это прямо в зале будет. Или не поняли, или не хотели понимать".

Детали: При этом нардеп отметил, что каждый из его коллег несет ответственность за то, как он проголосовал.

Грищук также акцентировал внимание на том, что за разрешения на задержание и арест Дубневича не проголосовали и другие фракции, в частности – "Европейская Солидарность". 

Предыстория:

  • 31 октября Верховная Рада сняла с Ярослава Дубневича неприкосновенность и позволила арест нардепа. В тот же день Дубневичу вручили подозрение.
  • 2 ноября Высший Антикоррупционный суд избрал нардепу Ярославу Дубневичу, которого подозревают в хищении более 93 миллионов гривен на схеме с закупками в "Укрзализныце", меру пресечения в виде залога в размере 100 млн грн.
  • Дубневич после суда заявил, что не знает, где найти такую сумму.
  • 4 ноября нардеп подал апелляцию на решение суда.
  • 7 ноября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда определила для Дубневича меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога 90 миллионов гривен.

Темы: Слуга народа Верховная Рада


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