В выходные в Украине потеплеет до 22 градусов

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Пятница, 8 ноября 2019, 13:16

В ближайшие двое суток в большинстве областей Украины температура составит +14 +19 градусов, а на юге достигнет +22 градусов.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Детали: Дневная температура воздуха в большинстве областей составит + 14 + 19 градусов, на юге +17 +22 градуса. На северо-востоке: Харьковщине, Сумщине, Черниговщине, будет свежее - +10 +14 градусов.

погода 8 ноября
погода 9 ноября
Гидрометцентр

9 ноября дождь на Западе, Севере и в Центре. Но в основном - в ночные и утренние часы, днем садки прекратятся.

В выходные Украина будет одной из самых теплых стран Европы
В выходные Украина будет одной из самых теплых стран Европы

В воскресенье, 10 ноября, существенные осадки в Украине маловероятны, только на Закарпатье и в Прикарпатье удержится влажная погода. В западных областях в воскресенье похолодает до + 10 + 15 градусов против субботних +14 +19 градусов.

погода 10 ноября
погода 10 ноября
гидрометцентр

В выходные может снова вернуться порывистый ветер. Направление - с юго-востока.

В Киеве в субботу ночью и утром пройдет дождь, днем - без существенных осадков.

В воскресенье в столице осадки маловероятны, возможен туман. Ветер - порывистый.

Температура воздуха в Киеве ночью около +10 градусов, днем ожидается потепление до +15 +17 градусов.

Темы: погода


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