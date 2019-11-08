Задолжал за коммуналку и подстрелил соседа: агрессора взяли под стражу

Суд арестовал киевлянина, который прострелил ногу соседа во время ссоры из-за неуплаты первым коммунальных услуг.

Источник: прокуратура Киева

Детали: 8 ноября Святошинский суд столицы удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал 48-летнему стрелку соответствующую меру пресечения. Его будут держать под стражей в течение 60 суток, без альтернативы.

Правонарушитель подозревается в покушении на умышленное убийство.

Как рассказали в прокуратуре, инцидент произошел вечером 6 ноября на улице Чаадаева в Святошинском районе столицы. У мужчины произошел конфликт с членами ОСМД и соседями в коридоре многоквартирного дома. Он совершил 2 выстрела из охотничьего карабина в одного из жильцов дома.

Дословно: "Противоправные действия злоумышленника были прекращены очевидцами, которые также вызвали "скорую помощь" раненому мужчине".

Предыстория:

Столичные правоохранители задержали мужчину, который во время конфликта в доме на улице Чаадаева в Киеве ранил своего соседа из огнестрельного оружия.

Как сообщила местная жительница Светлана Панюшкина, стрелок воровал в доме электроэнергию и много лет не платил за квартиру, из-за чего в доме не включали отопление. Вечером 6 ноября группа жителей решила прийти и поговорить об этом с соседом, а он начал стрелять.