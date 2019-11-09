Экс-арбитр ФИФА рассказал, как перед матчем "Динамо" его хотели подкупить икрой

Экс-арбитр ФИФА испанец Эдуардо Итурральде Гонсалес вспомнил эпизод перед матчем Лиги Чемпионов с участием киевского "Динамо", когда его судейство пытались подкупить икрой.

Источник: комментарий Гонсалеса газете "El Larguero de la Cadena SER", сообщает испанское издание AS.

Дословно: "Я судил матч в Киеве через два или три года после известной истории, которая произошла с Антонио Лопесом Ньето. Меня поселили в гостинице, где комната была больше, чем весь мой дом в Испании".

"Там везде были банки с икрой. Даже под подушкой была банка с икрой. В холодильнике, в ванной комнате ... Я сказал своему помощнику: Ты видел, сколько здесь банок икры Да они пытаются купить нашу привязанность. Другие, наверное, эту икру забирают. Это нечестно и может быть расценено как попытка купить нас ... Ассистент Мануэль Диас Вега сказал: "То, что я хочу, они не смогут дать мне. Все остальное я смогу купить сам", - заявил Гонсалес.

Вероятно, испанский рефери вспоминает историю перед матчем группового турнира Лиги Чемпионов в 2002 году, когда он судил игру "Динамо" - "Ньюкасл" (2:0).

Напомним, история с шубами для испанского судьи Антонио Лопеса Ньето, о которой упоминал Итурральде Гонсалес, произошла в сентябре 1995 года. После матча Лиги Чемпионов "Динамо" - "Панатинаикос" (1:0).

Тогда рефери признался, что представители украинского клуба предложили ему взятку в размере 30 тыс. долларов США и две норковые шубы в обмен на то, чтобы он повлиял на исход встречи.

Ньето тогда заявил, что данное предложение ему сделал генеральный менеджер "Динамо" (в то время официальная должность Игоря Суркиса, а президентом "Динамо" в то время был Григорий Суркис. - УП).

По результатам расследования УЕФА отстранил киевское "Динамо" от участия в турнире того сезона.

Также на три года клуб был не допущен к турнирам под эгидой УЕФА. Игорь Суркис и генсек команды Василий Бабийчук были дисквалифицированы пожизненно.

Через год при непосредственном участии первого президента Украины Леонида Кравчука и Виктора Медведчука "Динамо" разрешили играть в еврокубках уже в следующем сезоне. Также была снята дисквалификация с Игоря Суркиса.