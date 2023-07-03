Донецкий "Шахтер" получил нового тренера

Новым тренером украинского футбольного клуба "Шахтер" стал голландец Патрик ван Леувен.

Источник: генеральный директор ФК "Шахтер" Сергей Палкин в Facebook, пресс-служба "горняков"

Прямая речь: "Поздравляю Патрика с возвращением в наш клуб. Он хорошо знает "Шахтер", ведь работал в Донецке около 7 лет: некоторые наши футболисты начинали в Академии еще тогда, когда ею руководил Патрик.

Реклама:

Он прошел долгий путь от детского наставника до главного тренера команды Лиги чемпионов. Считаю, что с ван Леувеном наши молодые игроки и команда в целом будут прогрессировать еще ощутимее, демонстрировать яркий футбол, одерживая победы и трофеи".

Детали: В пресс-службе клуба уточняют, что контракт с нидерландским специалистом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ван Леувен стал 36-м главным тренером в истории клуба.

ВИДЕО ДНЯ

Справка: Патрик ван Леувен родился 8 августа 1969 года в Ассене (Нидерланды).

Карьеру игрока начинал в "Спарте" (Роттердам), за первую команду которой выступал в 1991-1994 годах. Также играл за "Хелмонд Спорт" (1994-1996).

Карьера менеджера и тренера: координатор Академии "Фейеноорда" (2000-2006), координатор и директор Академии "Шахтера" (2006-2013), спортивный директор "Кайрата" (Казахстан; 2013-2015), директор Академии "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль; 2016-2020), главный тренер "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль; 2020-2021), главный тренер "Зари" (Луганск; 2022-2023).

Достижения: обладатель Кубка Израиля (2021).

Как тренер провел 30 матчей в чемпионате Украины: 20 побед, 4 ничьи, 6 поражений (разница мячей: 61-34). Признан лучшим тренером УПЛ сезона-2022/23 по итогам анкетирования клубов.

Что предшествовало: 1 июля стало известно, что ФК "Шахтер" объявил о прекращении действия контракта с главным тренером Игорем Йовичевичем.