Украина готова к разведению возле Богдановки и Петровского - штаб
Украинская сторона готова к началу практического этапа разведения сил и средств на участке №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области.
Источник: сообщение штаба операции Объединенных сил
Дословно: "Украинская сторона готова начать практический этап разведения сил и средств 9 ноября, о чем засвидетельствует белая сигнальная ракета с нашей стороны в 12:00".
"Готов ли противник соблюсти взятые на себя обязательства в соответствии с сделанным заявлениями или снова, в очередной раз, покажет, что представителям российских оккупационных войск верить нельзя", - заявили в штабе ОС.
Детали: По состоянию на 11:00, представители миссии ОБСЕ находятся на неоккупированной РФ территории в районе Богдановки.
Предыстория:
8 ноября незаконные вооруженные формирования Российской Федерации сорвали разведение на участке №3 в районе н.п. Богдановка и Петровское.
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