Украина готова к разведению возле Богдановки и Петровского - штаб

Украинская сторона готова к началу практического этапа разведения сил и средств на участке №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области.

Источник: сообщение штаба операции Объединенных сил, ТАСС

Дословно: "Украинская сторона готова начать практический этап разведения сил и средств 9 ноября, о чем засвидетельствует белая сигнальная ракета с нашей стороны в 12:00".

"Готов ли противник соблюсти взятые на себя обязательства в соответствии с сделанным заявлениями или снова, в очередной раз, покажет, что представителям российских оккупационных войск верить нельзя", - заявили в штабе ОС.

РосСМИ позже заявили, что Украина и "ДНР" приступили к отводу сил от линии соприкосновения в районе Петровского. За ситуацией в районе разведения сил следят сотрудники СЦКК и наблюдатели ОБСЕ, сообщил ТАСС.

"Представители "Народной милиции Донецкой народной республики" в районе Петровского выпустили сигнальную ракету белого цвета, чем обозначили свою готовности приступить к отводу войск. Украинская сторона также запустила белую сигнальную ракету в знак готовности приступить к возобновленному разведению на участке в районе Петровского", - заявили представители боевиков в Совместном центре контроля и координации прекращения огня в Донбассе.

Детали: По состоянию на 11:00, представители миссии ОБСЕ находились на неоккупированной РФ территории в районе Богдановки.

фото - пресс-центр штаба ОС

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