Украина готова к разведению возле Богдановки и Петровского - штаб

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Суббота, 9 ноября 2019, 12:15

Украинская сторона готова к началу практического этапа разведения сил и средств на участке №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области.

Источник: сообщение штаба операции Объединенных сил

Дословно: "Украинская сторона готова начать практический этап разведения сил и средств 9 ноября, о чем засвидетельствует белая сигнальная ракета с нашей стороны в 12:00".

"Готов ли противник соблюсти взятые на себя обязательства в соответствии с сделанным заявлениями или снова, в очередной раз, покажет, что представителям российских оккупационных войск верить нельзя", - заявили в штабе ОС.

Детали: По состоянию на 11:00, представители миссии ОБСЕ находятся на неоккупированной РФ территории в районе Богдановки. 

 
фото - пресс-центр штаба ОС

Предыстория: 

8 ноября незаконные вооруженные формирования Российской Федерации сорвали разведение на участке №3 в районе н.п. Богдановка и Петровское.

Украинская правда
Темы: Донбасс Минские соглашения ОРДЛО Росcия


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