Украина готова к разведению возле Богдановки и Петровского - штаб
Украинская сторона готова к началу практического этапа разведения сил и средств на участке №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области.
Источник: сообщение штаба операции Объединенных сил, ТАСС
Дословно: "Украинская сторона готова начать практический этап разведения сил и средств 9 ноября, о чем засвидетельствует белая сигнальная ракета с нашей стороны в 12:00".
"Готов ли противник соблюсти взятые на себя обязательства в соответствии с сделанным заявлениями или снова, в очередной раз, покажет, что представителям российских оккупационных войск верить нельзя", - заявили в штабе ОС.
РосСМИ позже заявили, что Украина и "ДНР" приступили к отводу сил от линии соприкосновения в районе Петровского. За ситуацией в районе разведения сил следят сотрудники СЦКК и наблюдатели ОБСЕ, сообщил ТАСС.
"Представители "Народной милиции Донецкой народной республики" в районе Петровского выпустили сигнальную ракету белого цвета, чем обозначили свою готовности приступить к отводу войск. Украинская сторона также запустила белую сигнальную ракету в знак готовности приступить к возобновленному разведению на участке в районе Петровского", - заявили представители боевиков в Совместном центре контроля и координации прекращения огня в Донбассе.
Детали: По состоянию на 11:00, представители миссии ОБСЕ находились на неоккупированной РФ территории в районе Богдановки.
Предыстория:
- 1 октября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о разведении войск в Петровском и Золотом.
- В Золотом разведение началось 29 октября – несмотря на несоблюдение боевиками режима тишины в течение 7 дней.
- 31 октября президент Владимир Зеленский заявил, что разведение в Петровском начнется 4 ноября, при условии соблюдения семидневного режима тишины.
- 1 ноября пресс-центр ООС сообщил, что в районе Золотого-4 Луганской области завершилось зеркальное разведение сил и средств.
- 8 ноября незаконные вооруженные формирования Российской Федерации сорвали разведение на участке №3 в районе н.п. Богдановка и Петровское.
- Командующий ООС Владимир Кравченко на брифинге заявил, что зеркальное разведение в Петровском должно начаться в пятницу с 12.00, если его не сорвут боевики. На момент заявления не было подтверждения боевиков о готовности к разведению.
- После разведения сил в Петровском и Золотом штаб планировал начать разведение в районе Богдановки, затем еще на 4-х участках, а потом уже вдоль всей линии соприкосновения.