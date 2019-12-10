США отреагировали на договоренности Украины и МВФ

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Вторник, 10 декабря 2019, 04:44

Посольство США поздравило Украину и Международный валютный фонд с достижением договоренностей относительно новой программы помощи.

Источник: диппредставительство США в Тwitter

Дословно: "Поздравляем Украину и МВФ с достижением договоренностей на рабочем уровне относительно новой программы помощи. Успешная программа МВФ имеет решающее значение для экономического роста Украины и военной обороны".

Напомним:

  • Международный валютный фонд достиг договоренности с украинским правительством о новой трехлетней программе расширенного финансирования EFF на 4 млрд специальных прав заимствования (SDR) - около 5,52 млрд долларов. 
  • Миссия Международного валютного фонда завершила свою работу в Украине 22 ноября.

Николай Донев, УП
Темы: США МВФ кредит


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