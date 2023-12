США отреагировали на договоренности Украины и МВФ

Посольство США поздравило Украину и Международный валютный фонд с достижением договоренностей относительно новой программы помощи.

Источник: диппредставительство США в Тwitter

Дословно: "Поздравляем Украину и МВФ с достижением договоренностей на рабочем уровне относительно новой программы помощи. Успешная программа МВФ имеет решающее значение для экономического роста Украины и военной обороны".

Congratulations to #Ukraine and the IMF for reaching a staff level agreement for a new aid program. A successful IMF program is critical to Ukraine's economic growth and military defense.https://t.co/npFiHVB4W3