США отреагировали на договоренности Украины и МВФ
Вторник, 10 декабря 2019, 03:44
Посольство США поздравило Украину и Международный валютный фонд с достижением договоренностей относительно новой программы помощи.
Источник: диппредставительство США в Тwitter
Дословно: "Поздравляем Украину и МВФ с достижением договоренностей на рабочем уровне относительно новой программы помощи. Успешная программа МВФ имеет решающее значение для экономического роста Украины и военной обороны".
Congratulations to #Ukraine and the IMF for reaching a staff level agreement for a new aid program. A successful IMF program is critical to Ukraine's economic growth and military defense.https://t.co/npFiHVB4W3— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 9, 2019
Напомним:
- Международный валютный фонд достиг договоренности с украинским правительством о новой трехлетней программе расширенного финансирования EFF на 4 млрд специальных прав заимствования (SDR) - около 5,52 млрд долларов.
- Миссия Международного валютного фонда завершила свою работу в Украине 22 ноября.
Николай Донев, УП