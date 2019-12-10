Аваков намекнул на компромисс по контролю над границей

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Вторник, 10 декабря 2019, 08:53

Украинская полиция зайдет на оккупированные территории Донецкой и Луганской области, когда их покинут незаконные вооруженные формирования, и готова патрулировать с "представителями территориальных общин".

Источник: министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в комментарии Hromadske на полях саммита "нормандской четверки" в Париже

Прямая речь: "Это очень тяжелый переходный период, он продлится полгода или даже год, но мы готовы пройти. Но это будет потом, когда все со всем согласятся, а пока мы видим, что Путин не готов вернуть нам границу".

Детали: На уточняющий вопрос, идет ли речь о совместном патрулировании с так называемой "народной милицией", которая сейчас имеет контроль на оккупированных территориях, Аваков ответил: "Я же вам сказал – территориальных общин".

Глава МВД также допустил, что Украина может согласиться на компромисс по контролю над границей и получить его "не за месяц до местных выборов, а, например, за 2 дня".

Этому предшествовало: 9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе. Среди прочего, лидеры Украины, России, Германии и Франции договорились, что предпосылки для проведения местных выборах в ОРДЛО должны быть созданы в течение 4 месяцев.

Киев настаивает, что выборы на Донбассе могут произойти только после возвращения контроля над восточной границей Украины и после разоружения боевиков, а Россия настаивает на досрочных выборах до возвращения контроля над границей.

Знать больше: Офис президента опубликовал коммюнике парижского саммита. Полный текст

Темы: Донбасс виборы граница нормандский формат Аваков


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