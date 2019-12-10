Кремль дал оценку парижской встрече

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Вторник, 10 декабря 2019, 14:44

В Кремле заявили, что на "нормандском саммите" и первой встрече президенты Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин успели озвучить свои подходы к разным темам и готовность к компромиссам, но достичь окончательных договоренностей не смогли.

Источник: РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова

Прямая речь: "В рамках того, что зафиксировано в тексте Минских соглашений, на любую гибкость готовы все".

Детали: Песков подтвердил, что на встрече Путина и Зеленского обсуждались темы, связанные с урегулированием газового спора Москвы и Киева.

Он также отметил, что во время переговоров участники постоянно выражали несогласие с теми или иными формулировками. В частности, Путину не нравился термин "оккупированные территории", но, по словам его пресс-секретаря, "это рабочая ситуация на переговорах". 

Песков добавил, согласовывать подходы сторон будут на новых переговорах.

Кремль также не исключает возможности изменения Нормандского формата, о котором говорил Зеленский.

Песков традиционно назвал боевиков "самопровозглашенными республиками" и добавил, что решать проблему Донбасса без учета их мнений будет "весьма и весьма сложно".

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Первая нормандская: как и в чем Зеленский победил Путина на саммите в Париже

Предыстория: 

  • 9 декабря в Елисейском дворце в Париже прошли двусторонние встречи и четырехсторонние переговоры в "нормандском формате".
  • Также состоялась двусторонняя встреча президентов Украины и РФ, которая длилась менее получаса.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в рамках Нормандского саммита стороны договорились об обмене удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех" до 31 декабря и разведении еще в трех пунктах на линии соприкосновения.

Темы: Росcия Путин нормандский формат


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