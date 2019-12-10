В деле АТОшников, которых могут связать с убийством Шеремета, засекретили судебные решения

Из публичного судебного реестра исчезли несколько судебных решений по делу АТОшников Инны и Владислава Грищенко, подозреваемых в попытке убийства на Ивано-Франковщине.

Источник: "Украинская правда"

Детали: Из доступа изъяли 9 решений, принятых Печерским райсудом Киева с 6 по 21 ноября. Они касались арестов и продления арестов подозреваемых, проведения экспертиз и тому подобное.

Эти решения появились в реестре после того, как СМИ начали писать о деле и возможной ее связи с расследованием убийства журналиста Павла Шеремета.

По состоянию на 9 декабря постановления еще значились в реестре, однако ссылки на них уже были неактивны. По состоянию на 10 декабря документы исчезли из реестра вообще.

Изъятые судебные решения по делу Грищенко. Слева – данные реестра по состоянию на 9 декабря, справа – по состоянию на 10 декабря (для увеличения – нажмите на картинку)

В то же время, в доступе остаются два последних киевские решения и предыдущие решения Ивано-Франковского суда, принятые до того, как дело передали в Киев.

УП обратилась к Василию Бирко, который возглавляет группу следователей по делу Грищенко, с просьбой прокомментировать изъятие судебных решений. На момент публикации новости он не ответил на сообщение.

Также УП направила официальный запрос в Национальную полицию относительно того, выносил ли следователь постановление об ограничении доступа к судебным решениям и по каким причинам.

Справка: Супругов-ветеранов АТО Инну и Владислава Грищенко подозревают в попытке убить Ивано-Фракивського криминального авторитета. По версии следствия, Грищенко подложили взрывчатку под авто жертвы, однако устройство не сработало.

Официальная формулировка подозрения – "покушение на убийство". Так квалифицируют преступление, которое не состоялось по причинам, не зависящим от воли преступников.

Также Грищенко подозревают в незаконном хранении оружия.

По данным УП, супруги-АТОшники также фигурирует в расследовании убийства одного из руководителей "Украинской правды" Павла Шеремета. Однако официально подозрения в этом деле им не объявляли.

Большинство судебных решений в деле Шеремета также засекречены.

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Что было раньше: 9 декабря Владислав Грищенко заявил в суде, что следствие предлагало ему признать себя виновным по делу убийства Шеремета и еще в нескольких резонансных делах.

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