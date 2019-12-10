В деле АТОшников, которых могут связать с убийством Шеремета, засекретили судебные решения
Из публичного судебного реестра исчезли несколько судебных решений по делу АТОшников Инны и Владислава Грищенко, подозреваемых в попытке убийства на Ивано-Франковщине.
Источник: "Украинская правда"
Детали: Из доступа изъяли 9 решений, принятых Печерским райсудом Киева с 6 по 21 ноября. Они касались арестов и продления арестов подозреваемых, проведения экспертиз и тому подобное.
Эти решения появились в реестре после того, как СМИ начали писать о деле и возможной ее связи с расследованием убийства журналиста Павла Шеремета.
По состоянию на 9 декабря постановления еще значились в реестре, однако ссылки на них уже были неактивны. По состоянию на 10 декабря документы исчезли из реестра вообще.
В то же время, в доступе остаются два последних киевские решения и предыдущие решения Ивано-Франковского суда, принятые до того, как дело передали в Киев.
УП обратилась к Василию Бирко, который возглавляет группу следователей по делу Грищенко, с просьбой прокомментировать изъятие судебных решений. На момент публикации новости он не ответил на сообщение.
Также УП направила официальный запрос в Национальную полицию относительно того, выносил ли следователь постановление об ограничении доступа к судебным решениям и по каким причинам.
Справка: Супругов-ветеранов АТО Инну и Владислава Грищенко подозревают в попытке убить Ивано-Фракивського криминального авторитета. По версии следствия, Грищенко подложили взрывчатку под авто жертвы, однако устройство не сработало.
Официальная формулировка подозрения – "покушение на убийство". Так квалифицируют преступление, которое не состоялось по причинам, не зависящим от воли преступников.
Также Грищенко подозревают в незаконном хранении оружия.
По данным УП, супруги-АТОшники также фигурирует в расследовании убийства одного из руководителей "Украинской правды" Павла Шеремета. Однако официально подозрения в этом деле им не объявляли.
Большинство судебных решений в деле Шеремета также засекречены.
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Что было раньше: 9 декабря Владислав Грищенко заявил в суде, что следствие предлагало ему признать себя виновным по делу убийства Шеремета и еще в нескольких резонансных делах.
Предыстория:
- Участника боевых действий на Донбассе Владислава Грищенко задержали 24 сентября, его жену Инну – 5 ноября. Обоих суд взял под стражу на время расследования неудачного покушения на убийство Михаила Чекурака в Косове (Ивано-Франковская область). Чекурак находится под судом по делу о разбое.
- В конце октября расследование дела четы Грищенко передали из Ивано-Франковской области в Главное управление Национальной полиции.
- В начале ноября УП узнала, что следствие может связывать Грищенко с убийством Павла Шеремета, который погиб от взрыва автомобиля в Киеве 20 июля 2016 года. Официально это подозрение нигде не звучит.
- Сама Инна Грищенко после ареста ее мужа заявляла, что на него "вешают" не только покушение на убийство в Косово, но и убийство Павла Шеремета.
- В конце ноября суды продлили арест Инне и ВладиславуГрищенко. 9 декабря суд также продлил срок расследования в их деле до 16 февраля 2020 года.