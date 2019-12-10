Зеленский возвращается домой

Украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским возвращается из Парижа, где 9 декабря прошли переговоры в "нормандском формате".

Источник: пост Зеленского в Facebook

Детали: Глава государства запостил фотографию с борта самолета во французском аэропорту.

Прямая речь: "Возвращаемся. Домой, в Украину, к жене, к детям".

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