Зеленский возвращается домой

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Вторник, 10 декабря 2019, 16:20

Украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским возвращается из Парижа, где 9 декабря прошли переговоры в "нормандском формате".

Источник: пост Зеленского в Facebook

Детали: Глава государства запостил фотографию с борта самолета, очевидно, во французском аэропорту.

Прямая речь: "Возвращаемся. Домой, в Украину, к жене, к детям".

 

Знать больше: Первая нормандская: как и в чем Зеленский победил Путина на саммите в Париже

Предыстория:

  • 9 декабря 2019 года, после трехлетнего перерыва, лидеры "нормандского формата" – Украины, России, Германии и Франции – встретились в Париже на переговоры о возвращении мира на Донбассе. Для Владимира Зеленского они были первыми, а в целом шестыми.
  • По результатам всех встреч в Офисе президента Украины заявили, что переговоры в "нормандском формате" между лидерами Украины, Франции, Германии и России прошли "очень успешно". В официальном коммюнике по итогам встречи указано, что стороны верны Минским договоренностям от 5 сентября и 19 сентября 2014 года, а также комплексу мероприятий от 12 февраля 2015 года.
  • Мандат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ договорились расширить до круглосуточного мониторинга.
  • На брифинге Зеленский сообщил, что в рамках Нормандского саммита стороны договорились об обмене удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех" до 31 декабря 2019 года и разведении еще в трех пунктах на линии соприкосновения на Донбассе.
  • Он дал понять, что Украина не уступит свои территории ради компромиссов, не согласится на федерализацию, не допустит влияния на свою внешнюю политику. 

Украинская правда
Темы: Зеленский нормандский формат


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