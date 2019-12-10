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Кабмин выделит 4 миллиона на ликвидацию последствий пожара в Одессе

Вторник, 10 декабря 2019, 18:25
Кабмин выделит 4 миллиона на ликвидацию последствий пожара в Одессе

Правительство выделит почти 4 миллиона гривен на ликвидацию последствий пожара в Одессе и компенсацию семьям погибших.

Источник: Правительственный порталофициальный сайт Одессы

Дословно премьер Алексей Гончарук: "Правительство поддержит пострадавших и их семьи".

Детали: Вопрос выделения денег рассмотрят на заседании Кабинета министров 11 декабря.

Средства из резервного фонда госбюджета будут направлены Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и Одесской облгосадминистрации.

Согласно распоряжению, будет предоставлена единовременная материальная помощь семьям погибших в размере 120 тысяч гривен на одну семью, а также лицам, пострадавшим в результате пожара, в зависимости от состояния тяжести повреждений, от 20 до 80 тысяч гривен.

Вскоре после публикации прессслужба Кабмина исправила сумму средств с 4 миллиардов на 4 миллиона гривен.

Что предшествовало: 10 декабря в ДСНС сообщили, что в сгоревшем здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса не установлена пожарная сигнализация.

В полиции рассказали, что правоохранители на месте пожара не изъяли ни одного огнетушителя. Они находились под кроватью у коменданта.

Автоматической системы оповещения о пожарной безопасности в здании тоже не было: ни сигнализации, ни датчиков чувствительности к дыму и температуры.

Предыстория:

  • Пожар в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел 4 декабря.
  • Полиция готовит сообщение о подозрении двум лицам.
  • По словам студентов, во время пожара не прозвучало тревожных сигналов или объявлений, многие учащиеся не сразу узнали о возгорании.
  • Гончарук поручил отстранить на время расследования руководителя ГУ ДСНС в Одесской области Виктора Федорчака, его зама по профилактике Михаила Вовка, а также руководителя Департамента образования Александра Лончака.
  • По состоянию на 10 декабря вследствие пожара погибло 12 человек. Местонахождение 4 человек не известно, 5 человек пока не удалось идентифицировать.

Украинская правда
Темы: ОдессапожарКабинет министров
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