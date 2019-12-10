Кабмин выделит 4 миллиона на ликвидацию последствий пожара в Одессе
Правительство выделит почти 4 миллиона гривен на ликвидацию последствий пожара в Одессе и компенсацию семьям погибших.
Источник: Правительственный портал, официальный сайт Одессы
Дословно премьер Алексей Гончарук: "Правительство поддержит пострадавших и их семьи".
Детали: Вопрос выделения денег рассмотрят на заседании Кабинета министров 11 декабря.
Средства из резервного фонда госбюджета будут направлены Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и Одесской облгосадминистрации.
Согласно распоряжению, будет предоставлена единовременная материальная помощь семьям погибших в размере 120 тысяч гривен на одну семью, а также лицам, пострадавшим в результате пожара, в зависимости от состояния тяжести повреждений, от 20 до 80 тысяч гривен.
Вскоре после публикации прессслужба Кабмина исправила сумму средств с 4 миллиардов на 4 миллиона гривен.
Что предшествовало: 10 декабря в ДСНС сообщили, что в сгоревшем здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса не установлена пожарная сигнализация.
В полиции рассказали, что правоохранители на месте пожара не изъяли ни одного огнетушителя. Они находились под кроватью у коменданта.
Автоматической системы оповещения о пожарной безопасности в здании тоже не было: ни сигнализации, ни датчиков чувствительности к дыму и температуры.
Предыстория:
- Пожар в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел 4 декабря.
- Полиция готовит сообщение о подозрении двум лицам.
- По словам студентов, во время пожара не прозвучало тревожных сигналов или объявлений, многие учащиеся не сразу узнали о возгорании.
- Гончарук поручил отстранить на время расследования руководителя ГУ ДСНС в Одесской области Виктора Федорчака, его зама по профилактике Михаила Вовка, а также руководителя Департамента образования Александра Лончака.
- По состоянию на 10 декабря вследствие пожара погибло 12 человек. Местонахождение 4 человек не известно, 5 человек пока не удалось идентифицировать.